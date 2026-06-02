Traditionsdruckerei: Sanierung ist gescheitert

Die Salzkammergut-Media GmbH, ein vor allem auf Druck spezialisiertes Traditionsunternehmen, hätte saniert werden sollen. Daraus wird nun aber nichts: Das Verfahren wurde in ein Konkursverfahren umgewandelt. Mehrere Standorte sind bereits geschlossen.
Der Sanierungsplan für die insolvente Salzkammergut-Media GmbH ist zurückgezogen worden. Das berichteten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV am Dienstag in Aussendungen. 211 Gläubiger hatten nach der Beantragung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten Forderungen von rund 5,2 Millionen Euro angemeldet. Laut AKV erfolgte nun die Umwandlung in ein Konkursverfahren.
4 von 5 Standorten in OÖ geschlossen
Die Salzkammergut-Media GmbH hatte Anfang März Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Druckerei, Medienarbeit und Werbeagentur aktiv. Standorte lagen im niederösterreichischen Melk sowie in Oberösterreich in Gmunden, Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl.
Die Niederlassungen in Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl wurden laut Creditreform noch im März geschlossen. Von insgesamt 66 Dienstnehmern sind dadurch bereits 44 ausgetreten.
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