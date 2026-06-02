Traditionsdruckerei: Sanierung ist gescheitert

Der Sanierungsplan für die insolvente Salzkammergut-Media GmbH ist zurückgezogen worden. Das berichteten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV am Dienstag in Aussendungen. 211 Gläubiger hatten nach der Beantragung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten Forderungen von rund 5,2 Millionen Euro angemeldet. Laut AKV erfolgte nun die Umwandlung in ein Konkursverfahren.