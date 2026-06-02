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Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!

Royals
02.06.2026 14:24
Prinzessin Leonor wagte während ihrer Militärausbildung als erster spanischer Royal einen ...
Prinzessin Leonor wagte während ihrer Militärausbildung als erster spanischer Royal einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug.(Bild: AFP/Photo by Casa de S.M. el Rey / AFP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Spaniens Thronfolgerin Leonor hat sich bei ihrer militärischen Ausbildung wohl schon längst den Titel der toughen Prinzessin verdient. Doch jetzt schreibt die Tochter von König Felipe und Königin Letizia auch noch Geschichte! Sie ist nämlich der erste hochrangige spanische Royal, der einen Fallschirmsprung aus einem Militärflugzeug wagte!

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Schon seit einigen Monaten macht die Prinzessin von Asturien eine Ausbildung an der an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie (AGA) in San Javier und saß im Zuge dessen unter anderem schon im Kampfjet im Cockpit.

Leonor meisterte als erster Royal Fallschirmsprung
Im Mai stand zudem ein Grundkurs im Fallschirmspringen auf dem Programm, den Leonor zusammen mit rund 50 Kameraden absolvierte. Und dabei bewies die 20-Jährige echten Mut.

Hier gewinnen Sie Einblick in Prinzessin Leonors Training und können sich ihren Fallschirmsprung anschauen:

Denn das Fallschirmtraining gilt als einer der körperlich anspruchsvollsten und gefährlichsten Aspekte der militärischen Ausbildung, weshalb weder Leonors Vater, König Felipe, noch ihr Großvater, Juan Carlos, es absolviert haben.

Leonor schrieb also royale Geschichte! Die Thronfolgerin ließ sich nämlich nicht nur im Grundkurs in die Kenntnisse des Fallschirmsprungs einweisen, sondern wagte danach auch den Sprung aus einem Flugzeug aus über 400 Metern – bei Tag und bei Nacht! Das beweisen Fotos und ein Video, das der spanische Palast am Dienstag veröffentlichte.

Prinzessin Leonor kurz vor dem Sprung aus dem Flugzeug
Prinzessin Leonor kurz vor dem Sprung aus dem Flugzeug(Bild: AFP/Photo by Casa de S.M. el Rey / AFP)

Nach Militärausbildung startet Studium
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs im Mai erhielt Leonor schließlich ein Diplom sowie das prestigeträchtige Rokiski – ein militärisches Abzeichen, bestehend aus offenen Flügeln, die einen Fallschirm umgeben.

Prinzessin Leonor zeigte am Wochenende ihre Orden.
Prinzessin Leonor zeigte am Wochenende ihre Orden.(Bild: APA-Images / REUTERS / Rita Franca)

Schon am Wochenende trug die Prinzessin bei der Parade zum Tag der spanischen Streitkräfte in Vigo das Abzeichen stolz auf ihrer Uniform.

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In wenigen Wochen endet schließlich die militärische Ausbildung von Prinzessin Leonor. Im September schlägt die Thronfolgerin dann ein neues, spannendes Kapitel in ihrem Leben auf und startet ihr Studium der Politikwissenschaft an der Universität in Madrid.

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