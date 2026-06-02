Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!

Leonor schrieb also royale Geschichte! Die Thronfolgerin ließ sich nämlich nicht nur im Grundkurs in die Kenntnisse des Fallschirmsprungs einweisen, sondern wagte danach auch den Sprung aus einem Flugzeug aus über 400 Metern – bei Tag und bei Nacht! Das beweisen Fotos und ein Video, das der spanische Palast am Dienstag veröffentlichte.