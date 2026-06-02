Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!

Spaniens Thronfolgerin Leonor hat sich bei ihrer militärischen Ausbildung wohl schon längst den Titel der toughen Prinzessin verdient. Doch jetzt schreibt die Tochter von König Felipe und Königin Letizia auch noch Geschichte! Sie ist nämlich der erste hochrangige spanische Royal, der einen Fallschirmsprung aus einem Militärflugzeug wagte!
Schon seit einigen Monaten macht die Prinzessin von Asturien eine Ausbildung an der an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie (AGA) in San Javier und saß im Zuge dessen unter anderem schon im Kampfjet im Cockpit.
Leonor meisterte als erster Royal Fallschirmsprung
Im Mai stand zudem ein Grundkurs im Fallschirmspringen auf dem Programm, den Leonor zusammen mit rund 50 Kameraden absolvierte. Und dabei bewies die 20-Jährige echten Mut.
Hier gewinnen Sie Einblick in Prinzessin Leonors Training und können sich ihren Fallschirmsprung anschauen:
Denn das Fallschirmtraining gilt als einer der körperlich anspruchsvollsten und gefährlichsten Aspekte der militärischen Ausbildung, weshalb weder Leonors Vater, König Felipe, noch ihr Großvater, Juan Carlos, es absolviert haben.
Leonor schrieb also royale Geschichte! Die Thronfolgerin ließ sich nämlich nicht nur im Grundkurs in die Kenntnisse des Fallschirmsprungs einweisen, sondern wagte danach auch den Sprung aus einem Flugzeug aus über 400 Metern – bei Tag und bei Nacht! Das beweisen Fotos und ein Video, das der spanische Palast am Dienstag veröffentlichte.
Nach Militärausbildung startet Studium
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs im Mai erhielt Leonor schließlich ein Diplom sowie das prestigeträchtige Rokiski – ein militärisches Abzeichen, bestehend aus offenen Flügeln, die einen Fallschirm umgeben.
Schon am Wochenende trug die Prinzessin bei der Parade zum Tag der spanischen Streitkräfte in Vigo das Abzeichen stolz auf ihrer Uniform.
In wenigen Wochen endet schließlich die militärische Ausbildung von Prinzessin Leonor. Im September schlägt die Thronfolgerin dann ein neues, spannendes Kapitel in ihrem Leben auf und startet ihr Studium der Politikwissenschaft an der Universität in Madrid.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.