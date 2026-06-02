Segel-Duo arbeitet am Feinschliff für die EM

Das Salzburger 49er-Segel-Duo Jakob Flachberger und Keanu Prettner ist diese Woche bei einer Regatta im niederländischen Almere am Start. Dort wollen die beiden am Feinschliff für die im Juli stattfindede Europameisterschaft arbeiten.
Mit ihrem Vizeweltmeistertitel ist das Salzburger 49er-Segel-Duo Jakob Flachberger/Keanu Prettner endgültig in der Weltspitze angekommen. Nächstes großes Highlight für die beiden wird dann die Europameisterschaft im deutschen Eckernförde im Juli. „Da wollen wir mit einer weiteren Medaille die starke WM bestätigen“, erklärt Flachberger.
In dieser Woche ist das Duo vom UYC Wolfgangsee bei einer Regatta im niederländischen Almere am Start. Dort geht es vor allem darum, gewisse Dinge zu testen. „Es sind leider nur 20 Boote mit dabei. Daher haben wir uns darauf geeinigt, taktisch einiges auszuprobieren und die Rennen als gute Trainings zu sehen“, betont Flachberger.
Trotzdem soll am Ende auch wieder ein starkes Ergebnis herauskommen. „Unser klares Ziel ist es, erneut auf dem Podium zu stehen“, stellt Prettner klar.
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