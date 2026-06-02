Segel-Duo arbeitet am Feinschliff für die EM

In dieser Woche ist das Duo vom UYC Wolfgangsee bei einer Regatta im niederländischen Almere am Start. Dort geht es vor allem darum, gewisse Dinge zu testen. „Es sind leider nur 20 Boote mit dabei. Daher haben wir uns darauf geeinigt, taktisch einiges auszuprobieren und die Rennen als gute Trainings zu sehen“, betont Flachberger.