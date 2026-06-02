Russin verbreitet Putin-Propaganda in Frankreich

Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie in einem Bolloré-Verlag ein Buch, in dem sie sich als Opfer der ihrer Ansicht nach in Frankreich eingeschränkten Meinungsfreiheit darstellt. Gewidmet war es ursprünglich „Vincent, ohne den ich es nie allein geschafft hätte“. „Danke für Deine Unterstützung, Deinen Schutz und Deine Präsenz an meiner Seite in den schwierigsten Momenten“, hieß es weiter in der Widmung – die laut „Le Monde“ in der Druckfassung jedoch verschwunden war.