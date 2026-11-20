Liberty City, Los Santos oder Vice City: Die Schauplätze der „Grand Theft Auto“-Reihe gelten seit jeher als virtuelle Sandkästen, in denen sich Gamer nach Herzenslust und ohne Rücksicht auf Verluste austoben können. Rote Ampeln und Fußgänger stellen dabei in der Regel kein Hindernis dar. Umso überraschender dürfte für viele sein, dass ausgerechnet die offenen Welten der Spielserie genutzt werden, um die Verkehrssicherheit in unserer realen Welt zu verbessern.