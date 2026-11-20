Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft: Fortbewegungsmittel gibt es in ,Rockstar Games’ Videospielserie „Grand Theft Auto“ viele, um sich Verfolgungsjagden mit Gangstern und der Polizei zu liefern. Auf Verkehrsregeln und andere Verkehrsteilnehmer wird dabei selten Rücksicht genommen – und doch könnte die virtuelle Welt entscheidend dazu beitragen, unsere Straßen sicherer zu machen.
Liberty City, Los Santos oder Vice City: Die Schauplätze der „Grand Theft Auto“-Reihe gelten seit jeher als virtuelle Sandkästen, in denen sich Gamer nach Herzenslust und ohne Rücksicht auf Verluste austoben können. Rote Ampeln und Fußgänger stellen dabei in der Regel kein Hindernis dar. Umso überraschender dürfte für viele sein, dass ausgerechnet die offenen Welten der Spielserie genutzt werden, um die Verkehrssicherheit in unserer realen Welt zu verbessern.
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