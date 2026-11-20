Nach dem verpatzten Auftakt der ÖSV-Herren in Levi wollen die Slalom-Asse beim Heimweltcup in Gurgl liefern. Allerdings wird Manuel Feller auch bei der zweiten Slalom-Station der neuen Saison dem Team fehlen. In „Sportkrone Inside: Ski“ sprechen Moderatorin Michaela Mayer und die Ski-Experten Alex Hofstetter und Philipp Scheichl außerdem über den großen Auftakt der Skispringerinnen und Skispringer in Lillehammer und jede Menge Ski-Insides.