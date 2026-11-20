Wer zahlt, bekommt früher einen OP-Termin: So lautete, grob gesagt, der Tenor einer kürzlich veröffentlichten IHS-Umfrage. Nachdem eine Patientin in der „Krone“ die Praxis aus ihrer Sicht bestätigte, meldet sich nun das betroffene Linzer Spital zu Wort – und erklärt, wie es zu solchen Vorreihungen kommt.