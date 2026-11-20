Drei Wochen nach dem aufsehenerregenden nächtlichen Einbruch bei einem Traditionsjuwelier mitten am Grazer Hauptplatz hat die Polizei am Freitag Bilder und ein gestochen scharfes Video aus einer Überwachungskamera veröffentlicht (siehe oben). Gefahndet wird weiterhin nach zwei Tatverdächtigen.
Das Duo machte sich am 30. Oktober wenige Minuten vor 3 Uhr früh an den Auslagenscheiben des Top-Juweliers Weikhard zu schaffen. Dabei steuerten die Männer offenbar zielgerichtet eine Schaufenstervitrine an.
Einer der beiden bohrte ein Loch in das Sicherheitsglas, der zweite griff mehrfach hinein und raffte die Beute – hochpreisige Armbanduhren – an sich. Eingesetzt wurde laut Polizei augenscheinlich ein Diamanthohlbohrer bzw. Dosenbohrer.
Auslage ausgeräumt und nach einer Minute geflüchtet
Einer der Täter war mit einer schwarzen Hose, schwarzen Jacke und einem schwarze Kapuzenpullover bekleidet, der zweite trug ebenso eine schwarze Hose, ein schwarzes Gilet und einen braunen Kapuzenpullover, wie auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen ist. In einem schwarzen Rucksack wurde das Einbruchswerkzeug verstaut, das Diebesgut in einer olivgrünen Umhängetasche. Nach gut einer Minute – die berühmte Weikhard-Uhr zeigte 2.59 Uhr – ergriffen die Einbrecher die Flucht.
Hinweise erbeten: Wer weiß etwas zu den Gesuchten?
Die Fahndung nach den Unbekannten läuft weiter, Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler durch die Veröffentlichung der Bilder und des Videos. Hinweise zur Identität sind an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark erbeten: 059-133-603333. Auch Fluchthelfer und allfällige weitere Beteiligte sind nicht auszuschließen. Eher unwahrscheinlich ist dagegen laut Polizei ein Zusammenhang mit einem weiteren Juwelier-Einbruch in Graz am 13. November in der Leonhardstraße.
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