Hinweise erbeten: Wer weiß etwas zu den Gesuchten?

Die Fahndung nach den Unbekannten läuft weiter, Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler durch die Veröffentlichung der Bilder und des Videos. Hinweise zur Identität sind an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark erbeten: 059-133-603333. Auch Fluchthelfer und allfällige weitere Beteiligte sind nicht auszuschließen. Eher unwahrscheinlich ist dagegen laut Polizei ein Zusammenhang mit einem weiteren Juwelier-Einbruch in Graz am 13. November in der Leonhardstraße.