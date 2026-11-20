Das Vermögen der European Staal Austria (ESA) mit Sitz in Linz und ihrer Tochter European Staal Neptun GmbH ist nicht länger eingefroren. Grund der Sperre war die Annahme, die Firma halte Verbindungen zu einer russischen Person auf der EU-Sanktionsliste. Auf dem Spiel standen 180 Jobs.
European Staal hatte den Vorwurf von Russland-Verbindungen – die „Krone“ berichtete – stets zurückgewiesen. Man hatte wegen des Einfrierens der Gelder bei der Finanzmarktaufsicht Sondergenehmigungen zur Auszahlung von Löhnen, Gehältern und Abgaben beantragt. Nun sei für die rund 180 Beschäftigten die Zeit der Unsicherheit vorbei, hieß es vom Linzer Unternehmen am Freitag. Die ESA sowie das Tochterunternehmen Neptun könnten „ab sofort wieder vollkommen regulär arbeiten, an allen Standorten in Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt“, Löhne und Gehälter würden „regulär ausbezahlt, Lieferanten wieder wie gewohnt bezahlt“. Ab Montag herrsche „Normalbetrieb“.
Firma stand offenbar kurz vor Konkurs
Bei ESA zeigte man sich sehr erleichtert. Man sei der Justiz dankbar, dass sie so rasch entschieden habe, so Rechtsanwalt Michael Stummvoll. Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat dem Rekurs der Gesellschaften Folge gegeben. Aus dem Unternehmen hieß es, die seit 1879 in Österreich tätige Firma hätte das nur mehr wenige Tage durchgehalten und wäre ansonsten auf einen Konkurs zugesteuert. Das OLG folgte im Wesentlichen der Argumentation der ESA, dass die sanktionierte Person weder direkt noch indirekt an den Unternehmen beteiligt sei, die Mitteilung der Behörden nur Verdachtsmomente und keine Beweise beinhalte und sich diese Verdachtsmomente nur gegen die niederländische Holding richten würden.
Russischer Einfluss auf Konzernmutter?
Zum Hintergrund: 2011 ging das Unternehmen in den Besitz des russischen Mechel-Konzerns über. Als dessen Eigentümer im Zuge des Ukrainekriegs auf die Sanktionsliste der EU kam, wurde der österreichische Betrieb an einen belgischen Unternehmer verkauft, um die Verbindung nach Russland zu lösen. Eine niederländische Behörde gehe laut ESA aber davon aus, dass die sanktionierte Person die Konzernmutter in Den Haag ungeachtet des Verkaufs weiterhin beeinflusse. Daher wurde das Vermögen der österreichischen Gesellschaften zwischenzeitlich eingefroren.
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