Firma stand offenbar kurz vor Konkurs

Bei ESA zeigte man sich sehr erleichtert. Man sei der Justiz dankbar, dass sie so rasch entschieden habe, so Rechtsanwalt Michael Stummvoll. Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat dem Rekurs der Gesellschaften Folge gegeben. Aus dem Unternehmen hieß es, die seit 1879 in Österreich tätige Firma hätte das nur mehr wenige Tage durchgehalten und wäre ansonsten auf einen Konkurs zugesteuert. Das OLG folgte im Wesentlichen der Argumentation der ESA, dass die sanktionierte Person weder direkt noch indirekt an den Unternehmen beteiligt sei, die Mitteilung der Behörden nur Verdachtsmomente und keine Beweise beinhalte und sich diese Verdachtsmomente nur gegen die niederländische Holding richten würden.