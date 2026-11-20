Abgewanderte Industriezweige ließen sich nur schwer zurückholen, „und wenn eine Abhängigkeit erst einmal gegen uns eingesetzt wurde, hat unsere Souveränität bereits Schaden genommen“, sagte Lagarde, die im Februar von der Spitze der Europäischen Zentralbank zurücktreten wird. Seit mehr als zehn Jahren bestehe Einigkeit darüber, dass Europa tief integrierte Kapitalmärkte brauche, bis heute gebe es diese aber nicht. „Mit jedem Jahr ohne Kapitalmarktunion werden mehr unserer Ersparnisse im Ausland investiert, und mehr unserer wachstumsstarken Unternehmen schauen sich anderswo nach Finanzierungsmöglichkeiten um. Doch der Verlust eines einzelnen Jahres ist nie groß genug, um den Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden“, hielt die Französin fest.