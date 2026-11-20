EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat gesagt, dass Europa globale Krisen zwar früh erkenne, aber oft erst reagiere, „wenn wir nicht mehr wegschauen können“. „Und dann ist es fast zwangsläufig zu spät“, sagte Lagarde auf dem „European Banking Congress“ in Frankfurt.
Abgewanderte Industriezweige ließen sich nur schwer zurückholen, „und wenn eine Abhängigkeit erst einmal gegen uns eingesetzt wurde, hat unsere Souveränität bereits Schaden genommen“, sagte Lagarde, die im Februar von der Spitze der Europäischen Zentralbank zurücktreten wird. Seit mehr als zehn Jahren bestehe Einigkeit darüber, dass Europa tief integrierte Kapitalmärkte brauche, bis heute gebe es diese aber nicht. „Mit jedem Jahr ohne Kapitalmarktunion werden mehr unserer Ersparnisse im Ausland investiert, und mehr unserer wachstumsstarken Unternehmen schauen sich anderswo nach Finanzierungsmöglichkeiten um. Doch der Verlust eines einzelnen Jahres ist nie groß genug, um den Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden“, hielt die Französin fest.
Ein weiteres Problem sei die technologische Abhängigkeit. Geschätzt seien Investitionen von rund 1,3 Billionen Euro nötig, um den Anteil Europas an den weltweiten KI-Rechenkapazitäten bis 2030 von rund fünf Prozent auf 15 Prozent zu erhöhen. Man kaufe Rechenleistung von ausländischen Anbietern. Das Nichthandeln koste Geld, die Kosten würden aber selten „sichtbar genug, um den breiten Konsens zu schaffen, den wir in der Pandemie oder in der Ukraine gefunden haben“.
Schutzschirm soll ausgeweitet werden
Die EZB kündigte am Freitag an, dass es für Länder außerhalb der Währungsunion leichter werden soll, sich im Notfall mit Euro zu versorgen. „Wir arbeiten daran, unsere Swap-Linien in einer zunehmend zersplitterten Welt einsatzbereit zu halten. Sie werden auch leichter zugänglich sein“, sagte Lagarde in Frankfurt. Bei den Swap-Linien handelt es sich um Vereinbarungen zum Tauschen von Währungen. Bisher unterhält die Europäische Zentralbank solche Linien nur mit großen Zentralbanken wie der US-Notenbank Federal Reserve und der chinesischen Zentralbank. Diese können dann in angespannten Marktphasen die eigene Währung gegen Euro tauschen und damit Euro-Liquidität bereitstellen.
Die EZB hatte bereits zuvor angekündigt, die internationale Nutzung der Gemeinschaftswährung fördern zu wollen. Die Abhängigkeit der Euro-Zone vom Dollar im Handel und bei Investitionen solle reduziert werden, hieß es.
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