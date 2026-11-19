Am Donnerstag ist Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zusammengekommen. Dabei ging es unter anderem auch um den Krieg in der Ukraine. Putin kündigte an, europäische Vertreter zu Gesprächen nach Moskau eingeladen zu haben.
„Wir schreiben wirklich Geschichte. Noch nie wurde Frieden geschlossen, indem man Gelegenheiten zum Dialog ausgeschlagen hat“, hatte zuvor US-Präsident Donald Trump gesagt. Putin hielt jetzt allerdings fest, dass es nach den Angriffen auf die Krim-Brücke keine Verhandlungen geben werde. „Wir werden auf diese Angriffe reagieren“, meinte der Machthaber. Sein Land werde auch keiner Waffenruhe für das Schwarze Meer oder den Energiesektor zustimmen, sagte Putin nach dem Gespräch mit Xi und Trump.
„Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen (...). Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen“, sagte der Politiker weiter. Nach dem anvisierten Besuch in Russlands Hauptstadt würde man entscheiden, „in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden“. Russland akzeptiere jedenfalls keinerlei militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU. Dies schließe eine mögliche Entsendung von Truppen in das Land ein.
Das waren die Inhalte des Gipfels
Putin erwägt nach eigenen Worten eine Teilnahme am G20-Treffen im Dezember in Miami. Er müsse bei der Entscheidung über eine Reise in die USA aber die Lage in Russland berücksichtigen. Wie berichtet, hat Putin am Donnerstag Trump und Xi in Shenzhen getroffen. Sie verständigten sich auf eine gemeinsame „Erklärung zum Frieden“. Darin heißt es etwa, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden. Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht.
Russland, die USA und China hätten „zahlreiche gemeinsame Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, darunter natürlich auch desjenigen in der Ukraine“, sagte Putin. „Die Geschichte lehrt uns, dass in der Welt Frieden herrscht, wenn Großmächte in Harmonie leben. Wenn Großmächte aneinandergeraten, stürzt die Welt ins Chaos“, sagte Xi ganz allgemein. Trump war vor dem Dreiertreffen bereits separat mit Xi und Putin zusammengekommen und hatte beide als Freunde bezeichnet.
Tusk: „Gott schütze uns vor solchen Freunden“
Aus Europa kam Kritik an dem historischen Dreiertreffen. „Gott schütze uns vor solchen Freunden“, schrieb etwa Polens Ministerpräsident Donald Tusk auf der Plattform X. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unterdessen zum Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. Ziel sei es, auf mögliche Entwicklungen und Ergebnisse der Gespräche in Shenzhen „schnell, gemeinsam und gut vorbereitet“ zu reagieren, hieß es aus Berlin. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz wird neben Selenskyj unter anderem auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff empfangen. Tusk, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham nehmen ebenfalls teil.
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