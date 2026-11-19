Das waren die Inhalte des Gipfels

Putin erwägt nach eigenen Worten eine Teilnahme am G20-Treffen im Dezember in Miami. Er müsse bei der Entscheidung über eine Reise in die USA aber die Lage in Russland berücksichtigen. Wie berichtet, hat Putin am Donnerstag Trump und Xi in Shenzhen getroffen. Sie verständigten sich auf eine gemeinsame „Erklärung zum Frieden“. Darin heißt es etwa, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden. Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht.