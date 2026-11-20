Auch 2027 werden die Preise für die Öffi-Jahreskarte wieder angehoben. Damit ist nirgendwo das Ticket für ein Bundesland so teuer wie in Oberösterreich. Nach dem Boom im Jahr 2022 stagnieren die Zahlen, im Bezirk Braunau haben letztes Jahr nur 734 Personen ein Klimaticket erworben.
Die Ankündigung für eine neuerliche Preiserhöhung ab 1. Jänner 2027 hat wieder eine Debatte über das Klimaticket ausgelöst. In Oberösterreich steigen die Tarife um rund zwei Prozent. „2024 hat das Klimaticket für Oberösterreich noch 550 Euro gekostet. 2026 waren es 703 und ab Jänner sollen es bereits 717 Euro sein.
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