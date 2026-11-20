Die Ankündigung für eine neuerliche Preiserhöhung ab 1. Jänner 2027 hat wieder eine Debatte über das Klimaticket ausgelöst. In Oberösterreich steigen die Tarife um rund zwei Prozent. „2024 hat das Klimaticket für Oberösterreich noch 550 Euro gekostet. 2026 waren es 703 und ab Jänner sollen es bereits 717 Euro sein.