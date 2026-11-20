Nachdem bei dem russischen Luftangriff am Donnerstag mehrere Fenster und drei Fahrzeuge der österreichischen Botschaft beschädigt worden waren, meldete sich am Freitag die russische Botschaft in Österreich zu Wort. Auf der Plattform X verwies sie auf frühere Warnungen vor den Gefahren eines Aufenthalts in der Ukraine. Die Verantwortung für mögliche negative Folgen liege daher „voll und ganz auf der österreichischen Seite“, hieß es.