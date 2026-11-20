Der russische Angriff auf Kiew hat auch diplomatische Einrichtungen getroffen – darunter die österreichische Botschaft. Während in Wien die Empörung groß ist und Bundespräsident Alexander Van der Bellen scharfe Worte gegen Kremlchef Wladimir Putin findet, weist Moskau jede Verantwortung zurück. Die russische Botschaft in Österreich geht sogar noch einen Schritt weiter und macht Österreich selbst für mögliche Folgen verantwortlich.
Nachdem bei dem russischen Luftangriff am Donnerstag mehrere Fenster und drei Fahrzeuge der österreichischen Botschaft beschädigt worden waren, meldete sich am Freitag die russische Botschaft in Österreich zu Wort. Auf der Plattform X verwies sie auf frühere Warnungen vor den Gefahren eines Aufenthalts in der Ukraine. Die Verantwortung für mögliche negative Folgen liege daher „voll und ganz auf der österreichischen Seite“, hieß es.
Zugleich bestritt die russische Vertretung, dass Russland zivile Ziele angreife – insbesondere diplomatische Einrichtungen.
Das Statement der Russischen Botschaft in Wien auf X:
Van der Bellen attackiert Putin
In Österreich stieß diese Darstellung auf deutlichen Widerspruch. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte den Vorfall am Freitag in einer Videobotschaft auf X scharf. „Putins Regime setzt bewusst das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten aufs Spiel und macht auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt“, erklärte das Staatsoberhaupt.
„Es kann jeden, jederzeit treffen“, so Van der Bellen im Video zur Situation in Kiew:
Putin könne „diesen Krieg und diesen Terror gegen die Menschen in der Ukraine sofort beenden“, betonte Van der Bellen. Europa müsse „geeint und stark für den Frieden auftreten“.
Bereits am Donnerstag hatte sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) „schockiert“ über den Vorfall gezeigt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Botschaft an. Außerdem wurde der russische Botschafter ins Außenministerium zitiert.
Frankreich fordert Sitzung des Sicherheitsrats
Auch international sorgte der Angriff für Reaktionen. Frankreich beantragte nach den jüngsten russischen Attacken eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Außenminister Jean-Noël Barrot verwies dabei ausdrücklich auf getötete Zivilisten sowie die Schäden an den Botschaften Österreichs und der Niederlande in Kiew.
Der Beitrag von Barrot auf X:
„Das sind Verbrechen“, schrieb Barrot auf X. Frankreich verurteile die Angriffe mit größter Entschiedenheit.
Keine Verlegung der Botschaft geplant
Wie groß die Schäden an der österreichischen Vertretung tatsächlich sind, schilderte am Freitag Geschäftsträger Daniel Röthlin im Ö1-„Morgenjournal“. Demnach wurden mehrere Fenster und drei Fahrzeuge beschädigt. Die Mitarbeiter hätten sich unmittelbar nach der Explosion in den Schutzraum begeben.
Eine Verlegung der Botschaft in eine weiter westlich gelegene Stadt wie Lwiw (Lemberg) sei derzeit nicht geplant.
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