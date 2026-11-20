Bei einer Hausdurchsuchung bei einem 50-jährigen Soldaten fanden Polizisten in Oberösterreich mehrere nicht registrierte Waffen, Munition und NS-Devotionalien. Zuvor wurde man in der Kaserne bereits auf Gegenständen aufmerksam, welche dem Nationalsozialismus zuzuordnen sind.
Derzeit laufen Ermittlungen gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Im Zuge einer internen Überprüfung in der Kaserne konnten Gegenstände, welche dem Nationalsozialismus zuzuordnen und im Besitz des 50-Jährigen sind, vorgefunden und vorläufig sichergestellt werden.
Waffenverbot ausgesprochen
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde am Freitag in den Morgenstunden eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse in Oberösterreich des Tatverdächtigen durchgeführt. Am Wohnsitz des Mannes wurden zahlreiche NS-Devotionalien, mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel aufgefunden.
Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.
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