Derzeit laufen Ermittlungen gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Im Zuge einer internen Überprüfung in der Kaserne konnten Gegenstände, welche dem Nationalsozialismus zuzuordnen und im Besitz des 50-Jährigen sind, vorgefunden und vorläufig sichergestellt werden.