„Das ist ein guter Tag für Großbritannien. Das ist ein guter Tag für Europa“, sagte Burnham in Brüssel. Die Bürgerinnen und Bürger würden „davon konkret profitieren“. Eine Einigung gab es beispielsweise bei Auflagen für Lebensmittel wie Käse und Fleischprodukte, deren erschwerte Einfuhr aus der EU nach Großbritannien zu den stark steigenden Lebenshaltungskosten der Britinnen und Briten beiträgt. Für den Wegfall von Zollkontrollen und anderen Auflagen muss sich die britische Regierung künftig wieder stärker an EU-Regeln etwa zu Lebensmittelsicherheit und Tierschutz anpassen. Das ist für London riskant, denn der Ärger über derartige Vorschriften aus Brüssel hatte maßgeblich zur EU-Feindlichkeit und schlussendlich zum Austritt aus dem Bündnis beigetragen.