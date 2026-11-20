„Dystopische Realität rückt näher“

Zahlreiche Regierungen und Friedensaktivisten sehen das aber genau anders. Viele Streitkräfte, etwa die der Ukraine, setzen zwar auf das Prinzip „Human in the loop“, das ist aber nicht verbindlich. Auch der Rote Kreuz und der Papst warnten vor den Gefahren autonomer Waffen. Dringenden Appelle an die Konferenzteilnehmer kamen von NGOS wie Stop Killer Robots und Human Rights Watch. Deren Vertreterin Verity Coyle betonte: „Maschinen sollte niemals erlaubt werden zu entscheiden, wer auf einem Schlachtfeld lebt und wer stirbt. Doch genau diese dystopische Realität rückt rasch näher“.