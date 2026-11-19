Für Putin bleibt damit zumindest ein Erfolg: Er konnte sich gemeinsam mit den beiden anderen Staatschefs auf der internationalen Bühne präsentieren. Doch die Bilder aus Shenzhen erzählen auch eine andere Geschichte. Nicht Putin stand im Mittelpunkt, sondern Xi – und der chinesische Präsident ließ kaum Zweifel daran, wer bei diesem Gipfel die Hauptrolle spielte.