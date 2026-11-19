Beim Gipfeltreffen in Shenzhen wollte Wladimir Putin eigentlich als einer der großen Spieler auf der Weltbühne auftreten. Doch Gastgeber Xi Jinping machte offenbar wenig Anstalten, dem russischen Präsidenten den roten Teppich auszurollen. Während etwa US-Präsident Donald Trump mit großem Pomp empfangen wurde, musste sich Putin mit deutlich weniger Aufmerksamkeit begnügen. Auch bei Fotos, Musik und Sitzordnung fielen die Unterschiede mehr als deutlich auf.
Für Wladimir Putin sollte der Gipfel in Shenzhen auch ein Zeichen seiner Rückkehr auf die internationale Bühne sein. Immerhin traf der russische Präsident dort auf Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Doch während die Bilder des Treffens für die Kreml-Propaganda durchaus brauchbar sein dürften, fiel die Inszenierung durch den Gastgeber für Putin wenig schmeichelhaft aus.
Trump wird hofiert, Putin dagegen abgefertigt
Xi ließ ihn mehrfach spüren, dass er in dieser Runde nicht den Ton angibt. Schon beim Empfang zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Gästen. Trump wurde von Xi persönlich am Flugzeug begrüßt – begleitet von jubelnden Menschen und Kindern mit chinesischen und amerikanischen Fahnen.
Putin hingegen wurde bei seiner Ankunft lediglich von Cai Qi, einem hochrangigen Funktionär der Kommunistischen Partei, empfangen. Dieser überragte den russischen Präsidenten zudem um mindestens einen Kopf.
Der Vergleich der Bilder macht die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Empfang mehr als deutlich:
Auch bei der offiziellen Inszenierung blieb Putin eher eine Nebenfigur. Beim Gruppenfoto stand er nicht neben Xi und Trump, sondern wurde neben Chinas First Lady Peng Liyuan platziert. Zuvor war er von Trump weggeführt worden. Die Bilder sorgten für Spekulationen darüber, welche Botschaft Peking damit vermitteln wollte.
Tschaikowski statt großer Staatszeremonie
Noch deutlicher wurde die unterschiedliche Behandlung beim Galaabend. Während für Trump die US-amerikanische Nationalhymne gespielt wurde, musste sich Putin mit einem Ausschnitt aus Tschaikowskis „Nussknacker“ begnügen. Auch die Begrüßung durch Xi fiel wesentlich kürzer aus als jene des US-Präsidenten. Trump durfte sich über eine längere Unterhaltung, Umarmungen und gemeinsame Aufnahmen freuen.
Beim anschließenden Bankett setzte sich die unterschiedliche Behandlung fort. Trump saß gemeinsam mit Xi am Haupttisch, Putin kam hingegen allein und wurde an einem anderen Tisch platziert. Dadurch blieb auch ein mögliches Gespräch zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten aus. Kreml-Berater Juri Uschakow bedauerte anschließend öffentlich, dass es keine Gelegenheit dazu gegeben habe.
Putin musste mit einem Platz abseits des Haupttisches vorliebnehmen:
Putin träumte von einem „Jalta 2.0“
Dabei hatte sich Putin offenbar mehr von dem Treffen erwartet. Kremlnahe Medien hatten im Vorfeld Vergleiche mit der Konferenz von Jalta 1945 gezogen. Damals hatten Josef Stalin, Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt über die Nachkriegsordnung Europas beraten. Ein „Jalta 2.0“ sollte nun offenbar auch in Shenzhen entstehen. Als ein Journalist Putin fragte, ob der Gipfel mit der historischen Konferenz vergleichbar sei, soll der Kreml-Chef kaum merklich genickt haben.
Doch konkrete Ergebnisse blieben überschaubar. In der gemeinsamen Abschlusserklärung der drei Staatschefs findet sich nicht einmal das Wort Ukraine. Auch Trumps Versuch, Xi für eine Vermittlung im Ukraine-Krieg zu gewinnen, blieb offenbar erfolglos. Der chinesische Staatschef zeigte wenig Bereitschaft, sich in dieser Frage stärker einzubringen.
Russland zunehmend nur noch Juniorpartner?
Dass Xi Putin demonstrativ auf Distanz halten könnte, bedeutet allerdings nicht automatisch eine Abkehr Pekings von Moskau. Vielmehr dürfte die Inszenierung auch mit Chinas Verhältnis zu den USA zusammenhängen. Peking hat ein Interesse daran, die Beziehungen zu Trump nicht unnötig zu belasten.
Dominic Chiu, ein leitender Analyst der Eurasia Group, warnte laut Associated Press davor, aus den Szenen eine strategische Kehrtwende Chinas abzuleiten. Der unterschiedliche Empfang sei vielmehr Ausdruck einer diplomatischen Kalkulation Pekings. China wende sich damit nicht zwangsläufig auf Kosten Russlands Washington zu.
Xi zeigte, wer wirklich das Sagen hat
Tatsächlich sind die Beziehungen zwischen Moskau und Peking weiterhin eng. Allerdings ist das Machtverhältnis längst nicht mehr ausgeglichen. Während Xi die USA als gleichwertigen Rivalen betrachtet, ist Russland für China eher ein Juniorpartner – wenn auch ein wirtschaftlich und geopolitisch wichtiger. Gerade Russlands wirtschaftliche Abhängigkeit von China verschafft Peking zusätzlichen Einfluss.
Für Putin bleibt damit zumindest ein Erfolg: Er konnte sich gemeinsam mit den beiden anderen Staatschefs auf der internationalen Bühne präsentieren. Doch die Bilder aus Shenzhen erzählen auch eine andere Geschichte. Nicht Putin stand im Mittelpunkt, sondern Xi – und der chinesische Präsident ließ kaum Zweifel daran, wer bei diesem Gipfel die Hauptrolle spielte.
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