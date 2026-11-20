Robert Machtlinger übernahm 2016 den Chefposten beim Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC. Zehn Jahre später soll heuer nun erstmals die Umsatz-Milliardengrenze übersprungen werden. Im Interview erzählt Machtlinger, warum er in Österreich investiert, aber nicht in den Linzer Flughafen.
„Krone“: Viele Industriebetriebe wandern ab, Sie investieren jetzt in ein neues Werk in St. Martin im Innkreis. Wieso?
Robert Machtlinger: Bei der Analyse hat sich herausgestellt, dass wir die bestehenden Anlagen aus den bestehenden Werken sehr gut in die neue Halle einbinden können. Das neue Werk kostet uns hier 120 Millionen Euro. Wenn wir das in Kroatien gemacht hätten, wo wir auch ein großes Werk betreiben, wäre es bei den Lohnkosten wesentlich günstiger gewesen – aber wir hätten dort um die 200 Millionen investieren müssen. Und wenn wir überhaupt aus Europa hinausgegangen wären, dann wären wir fast bei 240 Millionen gewesen.
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