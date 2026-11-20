Zumindest zwei Wochen konnte die Wiener Austria einmal durchblasen, Kräfte sammeln – physisch wie psychisch. Am Verteilerkreis brennt der Hut, die Top-6 kann man auf Rang elf vergessen, die harte Realität heißt Abstiegskampf. Der am Sonntag (17 Uhr) daheim gegen Salzburg schon in die nächste Runde geht. Ein Gegner, den man zurzeit zu Hause aber sowas von überhaupt nicht gebrauchen kann