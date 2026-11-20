Die Opfer waren schwer psychisch beeinträchtigt, konnten sich nicht einmal verständigen – sie konnten nicht um Hilfe bitten. Der 44-jährige Physiotherapeut verging sich jahrelang an drei jungen Patienten. Ein Mädchen war am Anfang gerade erst acht Jahre alt. Im Wiener Landl setzt es jetzt eine lange Gefängnisstrafe.
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, während die 17 Videos mit unfassbaren Abscheulichkeiten im Wiener Landl vorgespielt werden. „Seien Sie froh, dass sie das nicht mitansehen mussten“, sagt der Staatsanwalt danach zu den Zuhörern und Pressevertretern. Es sind jene Aufnahmen, die Anfang des Jahres die Lebensgefährt des 44-Jährigen auf dessen Laptop gefunden hat.
Kinder waren stark psychisch beeinträchtigt
Und sie zeigen Grausames: „Wir haben hier 17 Videos mit 17 Missbräuchen und Vergewaltigungen“, so die Opfervertreterin. Der angeklagte Wiener, ein Physiotherapeut, war jahrelang auch bei einer Wohngemeinschaft der Caritas tätig. Und verging sich dort an seinen wehrlosesten Patienten – Kinder und Jugendliche, die geistig beeinträchtigt und nonverbal sind. Die nicht einmal um Hilfe hätten bitten können ...
Er hat Menschen ausgenutzt, die sich nicht wehren können.
Staatsanwalt im Wiener Landl
„Ich weiß, was ich getan habe“, sagt der 44-Jährige vor dem Schöffensenat. „Es war Ihnen bewusst, dass diese Kinder geistig so stark beeinträchtigt waren, dass sie gar nicht wussten, was mit ihnen passierte?“, fragt die vorsitzende Richterin – „Ja.“ Zum ersten Übergriff war es im Jahr 2016 gekommen. Das Mädchen war damals 16 Jahre alt. Auch an einem gleichaltrigen Burschen verging er sich mehrmals.
Jüngstes Opfer acht Jahre alt
Sein jüngstes Opfer war ein erst achtjähriges Mädchen, das der Physiotherapeut bei Behandlungen zig Male missbrauchte. „Ich hab‘ mir die letzten Monate Gedanken gemacht, was mich zu dem gemacht hat“, sagt der Wiener: „Ich hatte ja alles. Eine Lebensgefährtin.“ Er versucht es mit einer Erklärung: „Da war die Pornosucht. Die Hemmschwelle ist dann so gesunken, dass ich das dann gemacht habe.“ – sein Fetisch lag dabei auf schwarzen Strümpfen und Füßen.
Die Abscheulichkeiten hielt er dann mit seinem Handy fest. Angeschaut habe er sich die Videos der Sexualdelikte aber nicht mehr: „Es hat mich damals schon an das moralisch Falsche erinnert.“ Gerichtspsychiater Peter Hofmann attestiert dem Mann eine Störung der Sexualpräferenz, die ihn im strafrechtlichen Sinne aber nicht gefährlich machen würde.
„Es gibt hier nichts schönzureden“, muss auch der Verteidiger einräumen. Es setzt acht Jahre Haft für den 44-Jährigen wegen Vergewaltigung, Missbrauch Unmündiger, Missbrauch Wehrloser und mehr. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Caritas reagiert: „Macht Leid und Unrecht deutlich“
Auch die Caritas kommentiert gegenüber der „Krone“ den bedrückenden Prozess: Der Schuldspruch macht das Leid und Unrecht deutlich, das den Betroffenen angetan wurde. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Dass ein externer Dienstleister das Vertrauen von Menschen in einer unserer Einrichtungen auf so schwere Weise missbraucht hat, erschüttert uns zutiefst. Der Schutz unserer Klienten hat für uns immer höchste Priorität.“ Man habe stets eng mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet. Ein neues Kinderschutzkonzept soll nun sicherstellen, dass so etwas nicht mehr passiert: ein verpflichtender Verhaltenskodex und bauliche Maßnahmen für Therapieräumlichkeiten.
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