Caritas reagiert: „Macht Leid und Unrecht deutlich“

Auch die Caritas kommentiert gegenüber der „Krone“ den bedrückenden Prozess: Der Schuldspruch macht das Leid und Unrecht deutlich, das den Betroffenen angetan wurde. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Dass ein externer Dienstleister das Vertrauen von Menschen in einer unserer Einrichtungen auf so schwere Weise missbraucht hat, erschüttert uns zutiefst. Der Schutz unserer Klienten hat für uns immer höchste Priorität.“ Man habe stets eng mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet. Ein neues Kinderschutzkonzept soll nun sicherstellen, dass so etwas nicht mehr passiert: ein verpflichtender Verhaltenskodex und bauliche Maßnahmen für Therapieräumlichkeiten.