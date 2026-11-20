20 Jahre „VAPIANO“, das muss gefeiert werden! Zur großen Jubiläumsparty in Wien kamen zahlreiche Promis. Doch diesmal wurde nicht nur geschlemmt: Lucas Fendrich, Cesár Sampson und Co. mussten selbst an den Herd und ihre eigenen Pasta-Saucen kreieren. Wie sie sich geschlagen haben? Mehr dazu im Video