Noch nicht einmal das gesamte Eishockey-Unterhaus ist im Spielbetrieb. Aber eine Schießbude kristalliert sich bereits heraus. Völkermarkt kassierte in zwei Partien 37 (!) Tore. Der Sektionsleiter erklärt die Situation.
Ein Saisonstart zum Vergessen! In der Division II Plus kristallisieren sich die Eishockey-Cracks von Völkermarkt nach zwei Runden als Schießbude der Liga heraus. Erst unterlag man Tarco Klagenfurt mit 2:14, dann ging man daheim gegen Reifnitz Trouts mit 0:23 unter. Das ergibt bislang ein Torverhältnis von 2:37. „Da ist ja nichts Schlechtes dabei“, nimmt es Sektionsleiter Josef Kerth gelassen.
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