Ein Saisonstart zum Vergessen! In der Division II Plus kristallisieren sich die Eishockey-Cracks von Völkermarkt nach zwei Runden als Schießbude der Liga heraus. Erst unterlag man Tarco Klagenfurt mit 2:14, dann ging man daheim gegen Reifnitz Trouts mit 0:23 unter. Das ergibt bislang ein Torverhältnis von 2:37. „Da ist ja nichts Schlechtes dabei“, nimmt es Sektionsleiter Josef Kerth gelassen.