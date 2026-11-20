Zahlen weiterhin hoch
Südafrika verzeichnet derzeit 60 Morde pro Tag
Zwar ist die Mordrate in Südafrika im vergangenen Quartal leicht zurückgegangen – dennoch sterben im Durchschnitt pro Tag immer noch 60 Menschen eines gewaltsamen Todes.
Zwischen Juli und September wurden insgesamt 5590 Morde registriert, 204 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das südafrikanische Polizeiministerium am Freitag mitteilte. „Die Mordrate sinkt, aber die Zahlen sind weiterhin hoch“, kommentierte Polizeiminister Firoz Cachalia.
Südafrika gehört seit langem zu den Ländern mit der höchsten Mordrate weltweit. Zu Wochenbeginn hatten zwei Angriffe Schlagzeilen gemacht, bei denen insgesamt 17 Menschen ermordet worden waren: Am Montag wurden neun Leichen in einem Armenviertel der Hauptstadt Pretoria gefunden. Einen Tag zuvor wurden nahe der Stadt Pietermaritzburg acht Menschen erschossen.
Polizeiminister Cachalia sprach von „sehr besorgniserregenden“ Vorfällen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität stünden.
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