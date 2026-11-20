Südafrika gehört seit langem zu den Ländern mit der höchsten Mordrate weltweit. Zu Wochenbeginn hatten zwei Angriffe Schlagzeilen gemacht, bei denen insgesamt 17 Menschen ermordet worden waren: Am Montag wurden neun Leichen in einem Armenviertel der Hauptstadt Pretoria gefunden. Einen Tag zuvor wurden nahe der Stadt Pietermaritzburg acht Menschen erschossen.