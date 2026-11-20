Luftraum gesperrt

Die Fluggeräte waren sowohl östlich als auch westlich der Start- und Landebahn gemeldet worden. Gegen 20.10 Uhr wurde der Luftraum rund um den Flughafen für den Flugverkehr gesperrt. Erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen wurde die Sperre kurz nach 22 Uhr aufgehoben und der Flughafen wieder geöffnet.