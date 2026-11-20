Möglicher Angriff
Drohnenalarm: Flughafen Genua zeitweise gesperrt
Nach einem Drohnenalarm am Flughafen „Cristoforo Colombo“ in Genua hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen eines möglichen Angriffs auf die Sicherheit des Luftverkehrs eingeleitet.
Der Airport war rund zwei Stunden lang gesperrt worden, nachdem mindestens drei Drohnen in der Nähe der Start- und Landebahn gesichtet worden waren. Vermutet wird, dass die Drohnen die für ihren Flug erteilten Genehmigungen überschritten haben.
Luftraum gesperrt
Die Fluggeräte waren sowohl östlich als auch westlich der Start- und Landebahn gemeldet worden. Gegen 20.10 Uhr wurde der Luftraum rund um den Flughafen für den Flugverkehr gesperrt. Erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen wurde die Sperre kurz nach 22 Uhr aufgehoben und der Flughafen wieder geöffnet.
Auch Flug nach Rom betroffen
Von den Maßnahmen war auch ein Flug der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways nach Rom-Fiumicino betroffen. Die Maschine durfte zunächst nicht starten. Die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen, konnten aber später wieder an Bord gehen.
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