„Wiener Banditen“

Zuletzt postete der Influencer immer wieder Videos, in denen er in Wiener U-Bahn-Stationen kocht. In einem Clip sieht man sogar, wie er in der U-Bahn Steaks zubereitet. In einigen seiner Videos trägt Krenn ein Shirt mit der Aufschrift „Wiener Banditen“, das an das Logo der Wiener Linien erinnert.