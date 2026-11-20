An der Station Gumpendorfer Straße, in Floridsdorf und in der U-Bahn selbst: Der Influencer „Steak Dude“ kocht leidenschaftlich gerne an ungewöhnlichen Orten. Die Wiener Linien drohen ihm jetzt mit einer saftigen Strafe.
Laurenz Krenn – auf Social Media bekannt als „Steak Dude“ – ging mit seinen Koch-Videos viral. In ganz Europa und sogar in den USA hat er Steaks gebraten und an Passanten verteilt.
„Wiener Banditen“
Zuletzt postete der Influencer immer wieder Videos, in denen er in Wiener U-Bahn-Stationen kocht. In einem Clip sieht man sogar, wie er in der U-Bahn Steaks zubereitet. In einigen seiner Videos trägt Krenn ein Shirt mit der Aufschrift „Wiener Banditen“, das an das Logo der Wiener Linien erinnert.
„Anzeige von den Wiener Linien“
Kaum war die Kochstation am Bahnsteig aufgebaut, sieht man, wie mehrere Mitarbeiter der Wiener Linien und Polizisten auf Krenn zulaufen. Er sei kontrolliert und angezeigt worden. Die Mitarbeiter hätten ihm erklärt, dass sie „von ganz oben“ angewiesen worden seien, hart durchzugreifen, behauptet der Influencer.
Nun hätten ihm die Wiener Linien eine Unterlassungserklärung geschickt, so der Influencer. „Da steht drin, dass ich jetzt für jeden weiteren Verstoß 1000 Euro zahlen muss“, erklärt „Steak Dude“ in seinem neuen Video auf Instagram.
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