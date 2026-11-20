Der Military Ocean Terminal Concord (MOTCO) ist ein wichtiger strategischer Tiefwasserhafen der US-Armee für Munition, der vom 834. Transportbataillon betrieben wird. Er dient vor allem der Abfertigung von Militärfracht- und Munitionsschiffen in der Suisun Bay und verfügt über Liegeplätze für Schiffe mit einem maximalen Tiefgang von rund zehn Metern und einer maximalen Gesamtlänge von 298 Metern.

Roboterboot werden ferngesteuert

Aufnahmen, des DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der amerikanischen Streitkräfte, am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen die grauen „Corsair“-Schiffe des Herstellers Saronic, die ohne eine Besatzung an Bord mit teils hohem Tempo durch das Wasser pflügen, während Soldaten und Offizielle vom Ufer aus zuschauen. Während der Vorführung in Concorde in Kalifornien wurden die Boote laut Angaben des Zentrums ferngesteuert.