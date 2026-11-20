Tests vielversprechend
US Army bewacht Militärhafen mit Roboterbooten
Die US-Armee testet seit geraumer Zeit den Einsatz von Roboterbooten, die helfen sollen, den Bereich von Militärhäfen zu überwachen und schützen. Das Video (siehe oben) zeigt diese Boote, bei Testes und Einsätzen vor dem Hafen in Concord in Kalifornien.
Der Military Ocean Terminal Concord (MOTCO) ist ein wichtiger strategischer Tiefwasserhafen der US-Armee für Munition, der vom 834. Transportbataillon betrieben wird. Er dient vor allem der Abfertigung von Militärfracht- und Munitionsschiffen in der Suisun Bay und verfügt über Liegeplätze für Schiffe mit einem maximalen Tiefgang von rund zehn Metern und einer maximalen Gesamtlänge von 298 Metern.
Roboterboot werden ferngesteuert
Aufnahmen, des DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der amerikanischen Streitkräfte, am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen die grauen „Corsair“-Schiffe des Herstellers Saronic, die ohne eine Besatzung an Bord mit teils hohem Tempo durch das Wasser pflügen, während Soldaten und Offizielle vom Ufer aus zuschauen. Während der Vorführung in Concorde in Kalifornien wurden die Boote laut Angaben des Zentrums ferngesteuert.
DEVCOM teilte mit, dass es die „Corsair“-Boote in diesem Jahr über mehrere Tage hinweg an beiden Seeterminals der Armee – in Concord und in Sunny Point in North Carolina – getestet habe, nachdem Beamte in Concord im Jänner nach einer kostengünstigen Lösung für den Personalmangel gefragt hatten.
„Sie hatten Probleme damit, dass ihre Boote häufig ausfielen“, sagte Marco Schoener, Maschinenbauingenieur am DEVCOM-Zentrum. „Die Idee war, die Bewachung mit einem autonomen System zu ergänzen, das das Wasser überwacht und etwaige Bedrohungen an der Oberfläche erkennen kann.“
Radar und 360-Grad-Kameras an Bord
Jedes der Boote ist den Angaben zufolge an allen Seiten mit Radar sowie Kameras für eine 360-Grad-Sicht ausgestattet und nutzt sowohl GPS als auch Satellitenverbindungen, um Befehle von den Bedienern entgegenzunehmen. Das System lerne während der Durchführung von Einsätzen dazu, erläutert Schoener. „Mit jedem Einsatz gewinnen sie an Zuverlässigkeit.“
Im Juni war ein von der Task Force 59 der 5. Flotte der US-Marine eingesetztes „Corsair“-Boot an der Bergung von zwei Besatzungsmitgliedern der US-Armee beteiligt, die in der Nähe der Straße von Hormuz mit einem Apache-Hubschrauber abgestürzt waren, teilte das Zentrum mit.
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