Österreichs Grüne haben am Freitag den 40. Jahrestag ihres erstmaligen Einzugs ins Parlament gefeiert – mit einer grünen Torte und Festreden. Das Wort ergriffen Bundessprecherin Leonore Gewessler und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der selbst elf Jahre Grünen-Chef war.
Bei der Wahl am 23. November 1986 hatte die gerade erst gegründete „Grüne Alternative – Liste Freda-Meisnner-Blau“ die Vier-Prozent-Hürde genommen und acht Nationalratsmandate gewonnen. Seither sind die Grünen durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. 2017 bis 2019 folgen sie aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.
Bei der Jubiläumsfeier waren unter anderem Parteiurgesteine wie Andreas Wabl und Karel Smolle, aber auch frühere Spitzenfrauen und Spitzenmänner wie Ulrike Lunacek, Ingrid Felipe, Christoph Chorherr und Werner Kogler anwesend. Ex-Bundessprecherin Eva Glawischnig hatte krankheitsbedingt abgesagt, die frühere Bündnisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Ricarda Lang reiste aus Deutschland an.
So haben sich die Wahlergebnisse der Grünen entwickelt:
„Freie Menschen in intakter Umwelt“
„Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt, dieser Satz passt noch heute perfekt. Wo andere spalten, halten wir zusammen“, sagte Gewessler in ihrer Rede. Die Welt ändere sich weiter, sagte sie mit Bezug auf Tech-Milliardäre, Bedrohungen durch Despoten und Klimaextreme. „Und wir werden dafür kämpfen, dass sie besser wird.“ Lobende Worte gab es für ihren Vorgänger Werner Kogler, der die Partei aus dem Tief von 2017 herausgeholt hatte. Er durfte die hereingebrachte große Geburtstagstorte gemeinsam mit Gewessler anschneiden – möglicherweise, da er am Freitag seinen eigenen 65. Geburtstag beging.
Hier sehen Sie ein paar Bilder von der Jubiläumsfeier:
Vor 40 Jahren, in einer Zeit von vergifteter Umwelt und sterbenden Wäldern, nach der Besetzung der Hainburger Au und der Atomkatastrophe in Tschernobyl, hätten die Wählerinnen und Wähler entschieden, „so kann es wirklich nicht weitergehen“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Protest habe den Weg in die Institutionen gefunden. „Bewahren Sie sich die Kraft, unbequeme Fragen zu stellen. Bleiben Sie kritisch, beharrlich, aber bewahren Sie sich auch die Fähigkeit, Brücken zu bauen“, appellierte er an die Parteimitglieder. Im Parlament dürfe auch gestritten werden, aber der politische Gegner dürfe nicht zum Feind werden.
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