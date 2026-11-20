„Freie Menschen in intakter Umwelt“

„Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt, dieser Satz passt noch heute perfekt. Wo andere spalten, halten wir zusammen“, sagte Gewessler in ihrer Rede. Die Welt ändere sich weiter, sagte sie mit Bezug auf Tech-Milliardäre, Bedrohungen durch Despoten und Klimaextreme. „Und wir werden dafür kämpfen, dass sie besser wird.“ Lobende Worte gab es für ihren Vorgänger Werner Kogler, der die Partei aus dem Tief von 2017 herausgeholt hatte. Er durfte die hereingebrachte große Geburtstagstorte gemeinsam mit Gewessler anschneiden – möglicherweise, da er am Freitag seinen eigenen 65. Geburtstag beging.



Hier sehen Sie ein paar Bilder von der Jubiläumsfeier: