„Krone“: Auf der einen Seite die Beteiligung an dem Lebensstimmen-Start-up, auf der anderen Steiermark-Werbung mit Sternekoch Johann Lafer. Von einer ruhigen Zeit kann bei Helmut Marko wohl nie die Rede sein.

Dr. Helmut Marko: Ja, das geht gar nicht. Ich bin an mehreren Start-ups beteiligt, so auch jetzt mit Dr. Schmidbauer beim MedTech-Unternehmen Combyn Health Care. Fakt ist, dass der Tag ziemlich getaktet ist. So hab ich’s mir nach dem Aus in der Formel 1 nicht ganz vorgestellt.