Die Formel 1 gastiert am Wochenende in der Spielermetropole Las Vegas. Dr. Helmut Marko verrät im Interview, weshalb er nie ein großer Fan des Rennens in Nevada war. Plus: Warum der Doktor 2027 Kimi Antonelli gegen Max Verstappen „in einer anderen Liga“ sieht.
„Krone“: Auf der einen Seite die Beteiligung an dem Lebensstimmen-Start-up, auf der anderen Steiermark-Werbung mit Sternekoch Johann Lafer. Von einer ruhigen Zeit kann bei Helmut Marko wohl nie die Rede sein.
Dr. Helmut Marko: Ja, das geht gar nicht. Ich bin an mehreren Start-ups beteiligt, so auch jetzt mit Dr. Schmidbauer beim MedTech-Unternehmen Combyn Health Care. Fakt ist, dass der Tag ziemlich getaktet ist. So hab ich’s mir nach dem Aus in der Formel 1 nicht ganz vorgestellt.
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