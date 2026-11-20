Musk will nicht mehr MAGA sein

Auslöser der Reaktion waren Aussagen des Tesla- und SpaceX-Chefs bei einer Veranstaltung der „New York Times“ am Mittwoch. In einem Gespräch mit dem Journalisten Andrew Ross Sorkin erklärte Musk, dass er sich nicht als Teil der MAGA-Bewegung sehe. „Ich bin nicht MAGA“, sagte der Milliardär. Zugleich schränkte er ein, dass er sich nicht ganz sicher sei, was MAGA eigentlich bedeute. „Wenn das eine Art blinde Gefolgschaft gegenüber einem Bündel von Positionen der Republikanischen Partei bedeutet, dann habe ich das sicherlich nicht“, erklärte Musk.