Die politische Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk bekommt erneut Risse. Nachdem sich der Tech-Milliardär überraschend von der MAGA-Bewegung distanziert und seine millionenschweren Wahlkampfspenden infrage gestellt hat, meldet sich nun der US-Präsident zu Wort. Seine Botschaft an den einstigen Verbündeten fällt freundlich aus – enthält aber auch eine unmissverständliche Warnung.
„Er ist ein Freund von mir“, sagte Trump am Donnerstag in einem Telefoninterview mit dem US-Sender NBC News über Musk. Gleichzeitig ließ der Präsident keinen Zweifel daran, dass er dessen öffentliche Distanzierung von der MAGA-Bewegung nicht unbedingt begrüßt. „MAGA bedeutet für mich etwas ganz Bestimmtes, und wenn Menschen davon abweichen, geht es ihnen nicht besonders gut“, erklärte Trump.
Musk habe allerdings „sehr gute Absichten“, ergänzte der Präsident. Schließlich sei der Unternehmer lange an seiner Seite gewesen. „Ich meine, er war die ganze Zeit bei mir – er ist mit mir gereist“, erinnerte Trump. Die Aussagen fielen bei seiner Rückkehr von einer Asienreise.
Musk will nicht mehr MAGA sein
Auslöser der Reaktion waren Aussagen des Tesla- und SpaceX-Chefs bei einer Veranstaltung der „New York Times“ am Mittwoch. In einem Gespräch mit dem Journalisten Andrew Ross Sorkin erklärte Musk, dass er sich nicht als Teil der MAGA-Bewegung sehe. „Ich bin nicht MAGA“, sagte der Milliardär. Zugleich schränkte er ein, dass er sich nicht ganz sicher sei, was MAGA eigentlich bedeute. „Wenn das eine Art blinde Gefolgschaft gegenüber einem Bündel von Positionen der Republikanischen Partei bedeutet, dann habe ich das sicherlich nicht“, erklärte Musk.
Schließlich gebe es sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten positive und negative Seiten. Die Aussagen markieren eine bemerkenswerte Kehrtwende. Noch im Oktober 2024 hatte sich Musk bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in New York als „Dark Gothic MAGA“ bezeichnet. Er gehörte zu den prominentesten Unterstützern des Republikaners und hatte dessen Rückkehr ins Weiße Haus auch finanziell massiv unterstützt.
Bittere Bilanz nach Rekord-Wahlkampfspenden
Besonders bitter dürfte für Musk das Ergebnis der Zwischenwahlen Anfang November sein. Der Milliardär hatte im Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar (rund 430 Millionen Euro) für republikanische Kandidaten ausgegeben. Ein Schwerpunkt seiner finanziellen Unterstützung lag in Texas, wo große Unternehmen wie Tesla und SpaceX ihren Sitz haben. Dennoch konnten sich bei wichtigen Wahlen demokratische Kandidaten durchsetzen.
Musk: „Komme mir ziemlich dumm vor“
Musk räumte ein, dass er seine Ausgaben im Nachhinein anders beurteilen würde. „Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben“, sagte er beim Gespräch mit Sorkin. Möglicherweise wäre das Ergebnis ohne seine Unterstützung allerdings noch schlechter ausgefallen. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld ausgegeben“, erklärte der Unternehmer. Die Wahl habe jedenfalls gezeigt, dass es bei amerikanischen Wahlen nicht nur ums Geld gehe.
Die Demokraten konnten bei den Midterms sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit zurückerobern. Damit stehen Trump in den kommenden zwei Jahren schwierige politische Auseinandersetzungen mit einem mehrheitlich demokratisch kontrollierten Kongress bevor.
Demokraten wollen Musk trotzdem vorladen
Ob Musk tatsächlich auf Distanz zu Trump gehen kann, ohne politische Konsequenzen befürchten zu müssen, ist eine andere Frage. Aus den Reihen der Demokraten kamen bereits skeptische Reaktionen. Sie kündigten an, ihre geplanten Untersuchungen gegen Musk und andere Verbündete Trumps trotz dessen neuer Aussagen nicht aufzugeben.
Der demokratische Senator Ruben Gallego aus Arizona reagierte auf Musks Kurswechsel auf der Plattform X besonders knapp. Seine Botschaft an den Milliardär lautete: „Du bekommst trotzdem eine Vorladung.“
Ganz neu ist die Entfremdung zwischen Trump und Musk allerdings nicht. Im vergangenen Sommer waren die beiden öffentlich aneinandergeraten. In den vergangenen Monaten näherten sie sich wieder an, Musk traf Trump mehrfach im Weißen Haus und begleitete ihn eben auch auf seiner China-Reise. Ob die jüngste Distanzierung nun neuerlichen Streit auslöst, bleibt abzuwarten.
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