„Bildung statt Aufrüstung!“

Die Demonstrierenden fordern unter anderem mehr finanzielle Mittel für Bildung. Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler*innen kritisiert: „Unsere Bildung hängt leider vor allem vom Geld ab. [...] Wenn die EU in den nächsten vier Jahren zusätzliche 800 Milliarden Euro Investitionen in Waffen ermöglichen möchte, fehlt dieses Geld bei Bildung, Gesundheit und Klimagerechtigkeit. Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!”