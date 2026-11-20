In Wien finden am Freitag gleich mehrere Demonstrationen statt, es droht Stau. Vor der Uni Wien am Schottentor startet bereits am Vormittag ein Streik, um 15 Uhr wird am Westbahnhof demonstriert. Die Veranstalter erwarten „tausende Teilnehmer“.
Über 50 Studierenden- und Jugendorganisationen und mehr als 1000 zivilgesellschaftliche Organisationen rufen morgen 20.11. zu europaweiten Protesten auf. Unter dem Motto: „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege!“ demonstrieren die Teilnehmer für bessere Bildung, Klimaschutz und leistbaren Wohnraum statt Aufrüstung und Militarisierung.
Erste Demo startet am Ring
In Österreich rufen unter anderem „Attac“, „Fridays for Future“, „Uni streikt!, Schule brennt!“ und die Sozialistische Jugend zur Teilnahme auf. In Wien beginnt der Streik um 10 Uhr vor der Universität Wien beim Schottentor. Um 15 Uhr startet eine weitere Demonstration am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Diese führt über die Mariahilfer Straße hinunter zum Heldenplatz.
ÖAMTC: Hier droht am Freitag Stau!
Laut Veranstaltern werden bei dem Streik am Nachmittag „über Tausend Teilnehmer“ erwartet. Entlang der Ringstraße, sowie rund um den Karlsplatz und Schwarzenbergplatz könnte es zu Verzögerungen kommen. Auch auf der Rechten Wienzeile und der Lothringerstraße werden sich die Demonstrationen auf den Verkehr auswirken.
Der ÖAMTC rät dazu, bei Fahrten in die Innenstadt auf die U-Bahn auszuweichen und den Bereich über den Gürtel oder die A23 zu umfahren. Die Demos beschränken sich nicht nur auf Wien. Weitere Proteste gibt es am Freitag auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr.
„Bildung statt Aufrüstung!“
Die Demonstrierenden fordern unter anderem mehr finanzielle Mittel für Bildung. Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler*innen kritisiert: „Unsere Bildung hängt leider vor allem vom Geld ab. [...] Wenn die EU in den nächsten vier Jahren zusätzliche 800 Milliarden Euro Investitionen in Waffen ermöglichen möchte, fehlt dieses Geld bei Bildung, Gesundheit und Klimagerechtigkeit. Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!”
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