„GTA“, „GTA“ und noch mal „GTA“ – während das neue „GTA VI“-Spiel Zocker rund um den Globus weiterhin in Atem hält, veröffentlichtet der Entwickler Rockstar Games nun, wer hinter den beiden Protagonisten Lucia Caminos und Jason Duval steckt. Parallel dazu bahnt sich ein historischer Verkaufsrekord an.
Viele Jahre lang hatten Fans spekuliert und sich immer wieder die Frage gestellt? Wer steckt eigentlich hinter den Charakteren in „GTA“? Bei der aktuellen Version versetzen „Lucia Caminos“ und „Jason Duval“ die Spieler rund um den Globus in den Bann. Bis zuletzt hatte Rockstar Games das Geheimnis wie einen Goldschatz gehütet und geheim gehalten. Doch nun ist auch das letzte Geheimnis des Blockbuster-Games gelüftet.
„Kein Opfer mehr sein“
Die weibliche Rolle ist an eine MMA-Kämpferin angelehnt. In der fiktiven Welt kommt Lucia frisch aus dem Häfn und wird mit ihrem kongenialen Partner Jason Duval in eine kriminelle Verschwörung hineingezogen. Seit Kindestagen ist der Charakter kampferprobt und die toughe Frau lernte einst von ihrem Vater, zu kämpfen und auf der Straße zurechtzukommen. Im echten Leben trainiert Manni L. Perez mehrere Kampfsportdisziplinen. Die 34-Jährige hat MMA, Muay Thai und brasilianisches Jiu-Jitsu drauf.
Manni L. Perez auf Instagram:
In einem Interview mit „The Hollywood Times“ sagte Perez einst, dass sie Opfer von sexueller Belästigung wurde und danach mit Kampfsport und Gewichtheben anfing, um mit Wut und Angst Leben zu können. Ihr Credo: „Kein Mann oder Mensch auf dieser Erde wird mir jemals wieder das Gefühl geben, ein Opfer zu sein.“
Bei dem männlichen Part handelt es sich um den Schauspieler Dylan Rourke. Der 34-jährige New Yorker verdient seine Brötchen als Schauspieler und hat unter anderem in der kultigen US-Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ mitgewirkt. Weitere Neben- und Gastrollen in Filmen und Serie stehen in seinem Lebenslauf. Überdies gilt er als beliebter Mime in Theaterstücken.
Dylan Rourke auf Instagram:
Aus dem Stand 2,4 Milliarden Dollar gemacht
Auch auf der finanziellen Seite läuft es: Der US-Spieleentwickler Take-Two Interactive steuert nach mehreren Angaben mit der Veröffentlichung des globalen Blockbusters „GTA VI“ ersten Informationen nach auf einen historischen Verkaufsrekord zu. Von dem Videospiel, das auch in Österreich extrem beliebt ist, sollen alleine bis zum Donnerstagabend rund 24,6 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Der Verkauf bringt die Kassen ordentlich zum Klingeln: Einnahmen von sage und schreibe rund 2,4 Milliarden Dollar (rund 2,15 Milliarden Euro) stehen zu Buche. Das teilte das Analyseunternehmen Sensor Tower am Freitag mit.
Wie ausführlich auf allen „Krone“-Kanälen berichtet, wurde am Donnerstag zu Mitternacht abhängig von der Ortszeit das lang ersehnte Spiel veröffentlicht. Damit übertrifft die sechste Version des „Gangster-Spiels“ den Vorgänger „GTA V“ um fast das Dreifache. Rückblick: Dieser hatte an seinem ersten Tag im Jahr 2013 „nur“ rund 800 Millionen Dollar eingebracht.
Eine Milliarde Dollar für Produktion längst eingespielt
Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich angesichts der extremen Erwartungen von Spielern und Kritikern zunächst noch zurückhaltend gezeigt und erklärt, man wolle den Erfolg nicht vorzeitig ausrufen. Quasi unvorstellbar, aber wahr: Die Produktionskosten für das Spiel beliefen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar. Jetzt im Fokus der Analysten und Investoren steht die für 2027 erwartete PC-Version sowie der lukrative Online-Modus, der für die langfristige Umsatzentwicklung des Unternehmens als entscheidend gilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.