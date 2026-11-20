Aus dem Stand 2,4 Milliarden Dollar gemacht

Auch auf der finanziellen Seite läuft es: Der US-Spieleentwickler Take-Two Interactive steuert nach mehreren Angaben mit der Veröffentlichung des globalen Blockbusters „GTA VI“ ersten Informationen nach auf einen historischen Verkaufsrekord zu. Von dem Videospiel, das auch in Österreich extrem beliebt ist, sollen alleine bis zum Donnerstagabend rund 24,6 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Der Verkauf bringt die Kassen ordentlich zum Klingeln: Einnahmen von sage und schreibe rund 2,4 Milliarden Dollar (rund 2,15 Milliarden Euro) stehen zu Buche. Das teilte das Analyseunternehmen Sensor Tower am Freitag mit.