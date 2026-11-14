MMA-Hammer! So sehen Sie alle Käfigkämpfe live

Die „Krone“ hat seit Jahren ein Auge drauf, auch dieses Mal bekommen unsere PLUS-Abonnenten neben ausgewählten Hauptkämpfen auf krone.at Live-Zugang zum kompletten „Vorprogramm“. Gerade die Prelims sind gespickt mit Youngsters und Rohdiamanten, die mitunter erstmals auf der großen MMA-Bühne draufhauen, sich weitere Sporen verdienen wollen oder kurz vor dem Sprung ins Profitum stehen.