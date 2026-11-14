MMA-Hammer! So sehen Sie alle Käfigkämpfe live

Kommenden Freitag, den 20. November, sorgt die Cage Fight Series 19 am Schwarzlsee bei Graz wieder für hammerharte MMA-Action! Während unsere KronePLUS-User (hier Angebot sichern!) ab 18 Uhr wieder alle Vor- und ausgewählte Hauptkämpfe im Livestream auf krone.at sehen, steigen drei finale Mainfights ab 22 Uhr erstmals auf JOYN und PULS 4 im Free-TV.
Einem Brüderpaar brennt es schon wieder unter den Fingernägeln – oder besser: in den Fäusten! Am kommenden Freitag verwandeln Österreichs MMA-Pioniere Gerhard und Michael Ettl das Freizeitzentrum Schwarzlsee in Premstätten bei Graz wieder in einen Hexelkessel ...
Bei der 19. Auflage ihrer prestigeträchtigen Cage Fight Series geben sich (inter-)nationale Topkämpfer der beinharten Mixed-Martial-Arts-Szene die Klinke zum Octagon in die Hand. Mit der Ausstrahlung der finalen drei Maincard-Kämpfe im Free-TV gelang ein lang ersehnter Schritt. Die Ettls, die Talente auch im (Amateur-)Verband fördern, rücken MMA seit jeher ins richtige Licht. Trotz aller Brutalität gehe es nicht um wildes Draufhauen, sondern um vielschichtigen, hochkarätigen Sport.
Wann? Freitag, 20. November, ab 18 Uhr
Wo? Schwarzl Freizeitzentrum, Premstätten/Graz
Wie Sie dabei sind? Tickets gibt‘s hier – oder per Livestream auf krone.at für PLUS-User, die die Prelims und ausgewählte Hauptkämpfe sehen. Die finalen drei Maincard-Fights laufen ab 22 Uhr auf Puls 4 und Joyn.
Die „Krone“ hat seit Jahren ein Auge drauf, auch dieses Mal bekommen unsere PLUS-Abonnenten neben ausgewählten Hauptkämpfen auf krone.at Live-Zugang zum kompletten „Vorprogramm“. Gerade die Prelims sind gespickt mit Youngsters und Rohdiamanten, die mitunter erstmals auf der großen MMA-Bühne draufhauen, sich weitere Sporen verdienen wollen oder kurz vor dem Sprung ins Profitum stehen.
Für viele Athleten war und ist die CFS der Ettl Bros. das Sprungbrett ins Rampenlicht. Diesmal kracht u.a. Andrei Caraus auf den erfahrenen Brasilianer Diego Marlon, während sich Deron Boateng und Christos Tsirimokos im Käfig gegenüberstehen. Dazu kommen fünf Amateurkämpfe mit heimischen Talenten und ein besonderes Duell: René Wollinger gegen Nikola Zlatev im Boxen mit kleinen 4-Unzen-Handschuhen!
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