Geschwindigkeitsschwankungen festgestellt

Auf die Spur des Triple-Sonnensystems kamen die Wissenschaftler als sie Geschwindigkeitsänderungen, die durch umkreisende Planeten verursacht werden, unter genauer unter die Lupe nahmen. Dabei stellten sie bei einem – aus astronomischer Sicht – nahegelegenen Roten Zwerg Schwankungen der Geschwindigkeit von fast 16 Kilometern pro Sekunde fest – mehr als tausendmal größer als erwartet. Nach mehrjährigen Folgebeobachtungen stellte das Team fest, dass der unsichtbare Begleiter eine Masse von mehr als der Hälfte der Masse unserer Sonne besitzt.