Bei der Suche nach einem Exoplaneten haben Forscher ein ungewöhnliches Sternensystem entdeckt, das nur 28 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Es stellt unser Verständnis davon, wie Sterne entstehen, sterben und im Laufe ihrer Entwicklung interagieren, auf den wissenschaftlichen Prüfstand.
Das Dreifachsternsystem mit dem Namen Welopōʻai wurde von einem internationalen Forscherteam unter der Leitung des Trottier-Instituts für Exoplanetenforschung (IREx) an der Université de Montréal in Kanada entdeckt. Es besteht aus zwei sogenannten Weißen Zwergen – den extrem dichten Überresten sonnenähnlicher Sterne, die ihren Brennstoff komplett aufgebraucht haben – und einem Roten Zwerg, einem Stern, der wesentlich lichtschwächer ist als unsere Sonne.
Gefunden hat man des Sternentrio bei der Suche nach Exoplaneten um den Roten Zwerg. Die bemerkenswerte Konfiguration, unterscheidet sich von allem, was bisher in der Nachbarschaft der Sonne bekannt ist. „Eigentlich waren wir auf der Suche nach Planeten“, erklärte der IREx-Forscher Étienne Artigau, der Hauptautor der Studie. „Stattdessen fanden wir etwas viel Überraschenderes.“
Geschwindigkeitsschwankungen festgestellt
Auf die Spur des Triple-Sonnensystems kamen die Wissenschaftler als sie Geschwindigkeitsänderungen, die durch umkreisende Planeten verursacht werden, unter genauer unter die Lupe nahmen. Dabei stellten sie bei einem – aus astronomischer Sicht – nahegelegenen Roten Zwerg Schwankungen der Geschwindigkeit von fast 16 Kilometern pro Sekunde fest – mehr als tausendmal größer als erwartet. Nach mehrjährigen Folgebeobachtungen stellte das Team fest, dass der unsichtbare Begleiter eine Masse von mehr als der Hälfte der Masse unserer Sonne besitzt.
„Die ungewöhnliche Kombination aus hoher Masse und ziemlich geringer Helligkeit ließ nur eine plausible Erklärung zu: Es handelte sich um den Überrest eines toten Sterns“, so einer der Forscher. „Die wahrscheinlichste Erklärung war ein Weißer Zwerg, obwohl ein Neutronenstern oder sogar ein Schwarzes Loch nicht ausgeschlossen werden konnten.“
Teleskop enthüllt den verborgenen Stern
Mithilfe hochauflösender Bilder des auf dem Mauna Kea (dem höchsten Berg auf Hawaii; Anm.) befindliche Gemini-North-Teleskops konnten die Forscher schließlich einen schwachen Begleiter direkt nachweisen: einen Weißen Zwerg. Ein zweiter, weitaus weiter entfernter Weißer Zwerg war bereits als Teil des Systems bekannt gewesen.
In dem „ungewöhnlichen Sternentrio“ umkreisen ein Roter Zwerg und ein Weißer Zwerg sich in einer engen Umlaufbahn, während der zweite Weiße Zwerg das Paar umkreist. Innerhalb von 100 Lichtjahren um die Erde ist kein vergleichbares System bekannt, so die Astronomen.
„System dürfte gar nicht existieren“
„Dieses System dürfte eigentlich gar nicht existieren“, sagt Patrick Dufour, der sich auf Weiße Zwerge spezialisiert hat und Mitautor der Studie ist. „Wir haben keine schlüssige Erklärung dafür, wie es dazu gekommen ist. Das ist die Frage, die unsere nächsten Beobachtungen antreibt.“
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