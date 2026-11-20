Seit einigen Jahren geistert das Phantom des „alten weißen Mannes“ durch die Medien. Und bislang hat mich dieses Thema – zu Recht oder Unrecht – nicht sonderlich berührt. Vor Kurzem aber nannte mich eine etwas jüngere Frau im Zuge einer Diskussion über Frauenrechte halb im Scherz und halb im Ernst einen „alten weißen Mann“. Sie benutzte den Begriff als Totschlagargument („Du bist halt ein alter weißer Mann“), da sie sich bei mir am Ende ihrer Argumentationskette angekommen wähnte, obwohl ich noch gerne weiterdiskutiert hätte.