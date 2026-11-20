Über 24 Stunden Anreise auf die karibische Insel vor der Küste Mexikos hat er auf sich genommen, vor dem Telefonat mit der „Krone“ schraubte er noch sein Rad für den Wettkampf in Cozumel zusammen. Weiss nimmt für seinen Sport noch immer Strapazen in Kauf. Auch wenn der Familienvater sagt: „Ich bin gesättigt.“