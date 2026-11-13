Böse Folgen: Zu viele Kilos schädigen die Niere

Übergewicht ist im Körper für eine Fülle an Problemen wie Bluthochdruck oder Diabetes mitverantwortlich. Dass es auch die Nieren angreift, wissen die meisten nicht. Oft wird das Problem erst erkannt, wenn die Filterorgane Schäden aufweisen. Warum das so ist und wie Sie eingreifen können, erklärt eine Expertin.