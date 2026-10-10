Parfum: Wohlgeruch oder Gesundheitsrisiko?

Parfum ist mehr als nur der Duft, den wir wählen. Es ist nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern auch eine Frage der Gesundheit. Denn Parfums können, je nach Inhalt und Qualität, sowohl gesund als auch schädlich für unseren Körper sein. Doch was ist da eigentlich drin, und worauf können wir achten? Apotheker Alexander Ehrmann ist zu Gast in „Krone Gesund“ und klärt auf.