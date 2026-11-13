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„Keine Frage!“

Werden wir empfindlicher und selbstgerechter?

Vorarlberg
13.11.2026 08:00
Der Mensch als Solist: Nur das eigene Lebenskonzept zählt, die Toleranz gegenüber anderen ist ...
Der Mensch als Solist: Nur das eigene Lebenskonzept zählt, die Toleranz gegenüber anderen ist gering. Sind wir tatsächlich zu einer Gesellschaft von empfindlichen Egoisten geworden?(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute geht er mit uns allen besonders hart ins Gericht.

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Ich behaupte Folgendes: Als ich ein Kind war, kam mir meine Umwelt lauter vor als heute. Und doch hat man das Klavierspiel des Nachbarn oder dessen Rasenmäherlärm weniger wahrgenommen, und schon gar nicht hätte man sich beim Bürgermeister darüber beschwert, sondern allenfalls beim Nachbarn. Kinderlärm war als Begriff praktisch unbekannt – dass Kinder laut waren, war selbstverständlich, außer sie waren krank. Auch in den Gasthäusern wurde laut und angeregt diskutiert.

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