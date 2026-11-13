Werden wir empfindlicher und selbstgerechter?

Ich behaupte Folgendes: Als ich ein Kind war, kam mir meine Umwelt lauter vor als heute. Und doch hat man das Klavierspiel des Nachbarn oder dessen Rasenmäherlärm weniger wahrgenommen, und schon gar nicht hätte man sich beim Bürgermeister darüber beschwert, sondern allenfalls beim Nachbarn. Kinderlärm war als Begriff praktisch unbekannt – dass Kinder laut waren, war selbstverständlich, außer sie waren krank. Auch in den Gasthäusern wurde laut und angeregt diskutiert.