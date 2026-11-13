Dacia Spring: EINEN Fehler unbedingt vermeiden!

Langsam wird’s was mit den kleinen, leistbaren Stromern. Der Dacia Spring legt die Einstiegslatte für ernsthaft vollwertige E-Autos aus Europa nun nochmals tiefer. Ob das viel mit Verzicht zu tun hat und welchen Fehler man beim Kauf unbedingt vermeiden sollte, erklärt Stephan Schätzl hier im Video-Fahrbericht!