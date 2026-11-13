„Irgendwie fühle ich mich ohne Waffe sogar freier“

Wolfgang Weismayr erwischte einen Einbrecher in seinem Haus auf frischer Tat und erschoss ihn. Ins Gefängnis muss er nicht – doch noch gibt es ein aufrechtes Waffenverbot gegen den Salzburger Pensionisten. Zudem stehen dem Diplom-Ingenieur Entschädigungszahlungen zu ...
Noch liegt die Pistole sicher verstaut in einer Asservatenkammer der Behörden. „Ich fühle mich irgendwie freier ohne die Waffe. Und doch hätte ich sie gerne zurück“, sagt Wolfgang Weismayr.
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