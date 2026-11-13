6300 Euro gezahlt: Schon gab‘s Termin für Hüft-OP

Für viel Wirbel – und Kritik der Ärztekammer – sorgte zuletzt eine IHS-Studie, derzufolge Patienten gegen Geldzahlungen rascher OP-Termine bekamen. Ein Fall, der der „Krone“ vorliegt, bestätigt nun genau diese Praxis. Aussagen von der zuständigen oberösterreichischen Gesundheitsreferentin empfindet die Patientin als „Hohn“.
Im Ordensklinikum Linz (Barmherzige Schwestern) wurde das Problem mit der Hüfte als „akut“ eingestuft – auf einen OP-Termin in der allgemeinen Klasse hätte eine Pensionistin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung aber trotzdem zwei Jahre warten sollen. „Dies ist für mich absolut unmöglich, da ich ständig enorme Schmerzen habe und daher auch regelmäßig Schmerzmittel einnehmen muss“, so die 66-Jährige in einem Schreiben an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), das der „Krone“ vorliegt.
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