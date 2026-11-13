6300 Euro gezahlt: Schon gab‘s Termin für Hüft-OP

Im Ordensklinikum Linz (Barmherzige Schwestern) wurde das Problem mit der Hüfte als „akut“ eingestuft – auf einen OP-Termin in der allgemeinen Klasse hätte eine Pensionistin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung aber trotzdem zwei Jahre warten sollen. „Dies ist für mich absolut unmöglich, da ich ständig enorme Schmerzen habe und daher auch regelmäßig Schmerzmittel einnehmen muss“, so die 66-Jährige in einem Schreiben an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), das der „Krone“ vorliegt.