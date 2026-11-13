Feuerwehrausstatter Rosenbauer auf Überholspur

Das börsennotierte Unternehmen legte am Freitag seine Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des heurigen Jahres vor. Die Erlöse stiegen demnach um 2,9 Prozent auf 978,6 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 27 Prozent auf 42,4 Millionen Euro, während sich der Gewinn vor Steuern auf 27,7 Millionen Euro nahezu verdreifachte. Und auch beim Personalstand legte Rosenbauer zu: Die Leondinger beschäftigten derzeit knapp 5200 Mitarbeiter – zum Vorjahreszeitpunkt waren es noch 4800 gewesen.