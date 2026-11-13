Feuerwehrausstatter Rosenbauer auf Überholspur

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vom Geschäft mit vorbeugendem Brandschutz. In den ersten neun Monaten 2026 drehte das Periodenergebnis mit 16,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (minus 3,1 Millionen) deutlich ins Plus.
Das börsennotierte Unternehmen legte am Freitag seine Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des heurigen Jahres vor. Die Erlöse stiegen demnach um 2,9 Prozent auf 978,6 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 27 Prozent auf 42,4 Millionen Euro, während sich der Gewinn vor Steuern auf 27,7 Millionen Euro nahezu verdreifachte. Und auch beim Personalstand legte Rosenbauer zu: Die Leondinger beschäftigten derzeit knapp 5200 Mitarbeiter – zum Vorjahreszeitpunkt waren es noch 4800 gewesen.
Der Auftragseingang blieb den Angaben zufolge heuer in den ersten neun Monaten mit 1,1 Milliarden (Vorjahresperiode: 1,16 Milliarden) Euro weiter auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 2,45 Milliarden (Vorjahr: 2,43 Milliarden) Euro.
Rosenbauer profitiert von Auftragspolster
Gut gefüllte Auftragsbestände sowie stabile Lieferketten unterstützten weiterhin Produktion und Auslieferung und bildeten „eine solide Grundlage“ für die weitere Geschäftsentwicklung, hieß es zum Ausblick. Gleichzeitig bestünden Unsicherheiten im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen.
Für 2026 rechnet der Konzernvorstand mit einem Umsatzwachstum auf rund 1,55 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (EBIT) soll sich auf etwa 90 Millionen Euro belaufen und damit über dem Vorjahreswert (84,5 Millionen Euro) liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.