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Feuerwehrausstatter Rosenbauer auf Überholspur

Oberösterreich
13.11.2026 09:40
Rosenbauer aus Leonding ist Ausstatter von Feuerwehren.
Rosenbauer aus Leonding ist Ausstatter von Feuerwehren.(Bild: Rosenbauer International)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vom Geschäft mit vorbeugendem Brandschutz. In den ersten neun Monaten 2026 drehte das Periodenergebnis mit 16,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (minus 3,1 Millionen) deutlich ins Plus.

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Das börsennotierte Unternehmen legte am Freitag seine Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des heurigen Jahres vor. Die Erlöse stiegen demnach um 2,9 Prozent auf 978,6 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 27 Prozent auf 42,4 Millionen Euro, während sich der Gewinn vor Steuern auf 27,7 Millionen Euro nahezu verdreifachte. Und auch beim Personalstand legte Rosenbauer zu: Die Leondinger beschäftigten derzeit knapp 5200 Mitarbeiter – zum Vorjahreszeitpunkt waren es noch 4800 gewesen. 

Der Auftragseingang blieb den Angaben zufolge heuer in den ersten neun Monaten mit 1,1 Milliarden (Vorjahresperiode: 1,16 Milliarden) Euro weiter auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 2,45 Milliarden (Vorjahr: 2,43 Milliarden) Euro.

Rosenbauer profitiert von Auftragspolster
Gut gefüllte Auftragsbestände sowie stabile Lieferketten unterstützten weiterhin Produktion und Auslieferung und bildeten „eine solide Grundlage“ für die weitere Geschäftsentwicklung, hieß es zum Ausblick. Gleichzeitig bestünden Unsicherheiten im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen.

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Für 2026 rechnet der Konzernvorstand mit einem Umsatzwachstum auf rund 1,55 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (EBIT) soll sich auf etwa 90 Millionen Euro belaufen und damit über dem Vorjahreswert (84,5 Millionen Euro) liegen.

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