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Ballroben-Defilée 2027

Glanzvoller Auftakt in der Wiener Staatsoper

Adabei Österreich
13.11.2026 09:00
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Prachtvolle Roben, prominente Gäste und jede Menge Vorfreude: Beim Ballroben-Defilée in der Wiener Staatsoper gab es am Mittwochabend einen ersten Vorgeschmack auf den Opernball 2027. Die „Krone“ war beim glamourösen Auftakt dabei und entlockte den prominenten Gästen so manche amüsante Aussage.

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Im November wird nicht nur die Faschingszeit eingeläutet, sondern auch die Vorfreude auf den glamourösesten Abend des Jahres geweckt. Denn am Mittwochabend verwandelte sich die Wiener Staatsoper in einen Laufsteg der Extraklasse. Beim diesjährigen Ballroben-Defilée präsentierten fünf heimische Designer – Eva Poleschinski, Michel Mayer, Thang de Hoo, Vera Redlich und Franziska Fürpass-Kermani von Femme Maison – ihre Kreationen. Elegante Schnitte, prachtvolle Stoffe und außergewöhnliche Entwürfe ließen die geladenen Gäste staunen. Für einen besonderen Blickfang sorgten auch die Models, denn niemand Geringeres als Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts präsentierten die Roben. Ein Vorgeschmack auf den Opernball am 4. Februar 2027, der schon jetzt Lust auf mehr machte.

„Wir haben so viele tolle langjährige Opernball-Besucher und auch neue, die natürlich mit ihrem Beitrag zum Ball ganz viel für das Haus hier tun“, erklärte Organisatorin Susanne Athanasiadis im „Krone“-Gespräch die Idee hinter der Veranstaltung. Schließlich wolle man diesen Anlass nicht nur am eigentlichen Ballabend feiern, sondern bereits zu Faschingsbeginn gemeinsam in die neue Saison starten. Möglich machte das ein spielfreier Abend in der Staatsoper, der kurzerhand für das modische Spektakel genutzt wurde. Bis zum großen Ereignis gibt es allerdings noch einiges zu tun. Auf mögliche Neuerungen angesprochen, hielt sich Athanasiadis bedeckt: „Ich darf tatsächlich noch nichts verraten, wir bereiten alles noch gut vor.“ Immerhin sei der Opernball für sie trotz aller Vorbereitungen „die angenehmste Arbeit“.

Opernball-Team: Maryam Yeganehfar, Bogdan Roscic und Susanne Athanasiadis (re.)
Opernball-Team: Maryam Yeganehfar, Bogdan Roscic und Susanne Athanasiadis (re.)(Bild: Alexander Tuma)
Teresa Vogl und Lilian Klebow haben schon das ein oder andere Ballkleid im Visier.
Teresa Vogl und Lilian Klebow haben schon das ein oder andere Ballkleid im Visier.(Bild: Alexander Tuma)
Leo Lugner und Gattin Jacky ließen sich den Ballauftakt in der Staatsoper nicht entgehen.
Leo Lugner und Gattin Jacky ließen sich den Ballauftakt in der Staatsoper nicht entgehen.(Bild: Alexander Tuma)
Minister Peter Hanke und seine Ehefrau Sabine genossen den Abend.
Minister Peter Hanke und seine Ehefrau Sabine genossen den Abend.(Bild: Alexander Tuma)
Alexandra Klimaschka hat noch kein Ballkleid aber das macht nichts: „Das wird wohl wieder ...
Alexandra Klimaschka hat noch kein Ballkleid aber das macht nichts: „Das wird wohl wieder Lastminute sein“., scherzte sie.(Bild: Alexander Tuma)
Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer und Ehefrau Waltraud freuen sich auf ihren geheimen Stargast.
Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer und Ehefrau Waltraud freuen sich auf ihren geheimen Stargast.(Bild: Alexander Tuma)

„Von Genießen steht nichts im Vertrag“Etwas anders sieht das Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der vom glamourösen Treiben selbst kaum etwas mitbekommt. „Das glaubt mir nie jemand. Ich kriege den Ball überhaupt nicht mit, weil ich von Termin zu Termin herumgeschoben werde“, verriet er der „Krone“. Wie sich der Abend aus Sicht eines gewöhnlichen Besuchers anfühlt, könne er deshalb kaum beurteilen. Ob er das gesellschaftliche Großereignis überhaupt genießen könne? Seine Antwort fiel trocken aus: „Nein, überhaupt nicht. Von Genießen steht nichts im Vertrag.“

Mit prachtvollen Roben wurde die Ballsaison eingeläutet.
Mit prachtvollen Roben wurde die Ballsaison eingeläutet.(Bild: Alexander Tuma)

Einen persönlichen Höhepunkt gibt es für ihn dennoch: das Eröffnungsprogramm. „Für das bin ich verantwortlich. Da sind immer besondere Künstlerinnen und Künstler, Freunde des Hauses. Und das ist für mich der Höhepunkt des Abends.“ Und dürfen sich die Gäste im kommenden Jahr auf Neuerungen oder gar Überraschungen freuen? „Beim Opernball darf es keine Überraschungen geben. Das würde das ganze Land in Schockstarre versetzen“, scherzte Roscic .

Eva Poleschinski eröffnete die Modenschau und zeigte extravagante Ballroben raffinierte Details ...
Eva Poleschinski eröffnete die Modenschau und zeigte extravagante Ballroben raffinierte Details überzeugten.(Bild: Alexander Tuma)
Michel Mayer von Designerin Michaela Mayer-Lee setzte diesmal auf ein wenig mehr Farbe und auf ...
Michel Mayer von Designerin Michaela Mayer-Lee setzte diesmal auf ein wenig mehr Farbe und auf präzise Verarbeitung sowie klare Drapierungen.(Bild: Alexander Tuma)
Wabisabi Vintage Kimono Fashion von Vera Redlich brachte japanische Textilgeschichte auf den ...
Wabisabi Vintage Kimono Fashion von Vera Redlich brachte japanische Textilgeschichte auf den Catwalk.(Bild: Alexander Tuma)
Femme Maison, das Wiener Couture-Label von Franziska Fürpass, präsentierte zeitlose Eleganz mit ...
Femme Maison, das Wiener Couture-Label von Franziska Fürpass, präsentierte zeitlose Eleganz mit fließenden Seidenstoffen.(Bild: Alexander Tuma)
Thang de Hoo begeisterte mit skulpturalen Silhouetten und glamourösen Materialien.
Thang de Hoo begeisterte mit skulpturalen Silhouetten und glamourösen Materialien.(Bild: Alexander Tuma)

Minister musste in der Kälte kurz warten
Adabei war auch Bundesminister Peter Hanke, der sich den modischen Vorgeschmack nicht entgehen ließ. Dafür musste er vor dem Einlass sogar kurz in der Kälte ausharren. Ein ungewohntes Erlebnis für einen Minister? „Nein, eigentlich nicht. Normalerweise hat man das Privileg, relativ schnell zugelassen zu werden“, meinte er schmunzelnd. Lange habe er ohnehin nicht warten müssen.

Seiner Begeisterung tat die kleine Verzögerung jedenfalls keinen Abbruch. „Die Vorbereitung und die Vorfreude auf so ein Event ist immer groß. Und in Wien sowieso“, erzählte Hanke. Besonders gespannt zeigte er sich auf die modischen Kreationen: „Ein Stück weit zu sehen, wo denn die Mode hingeht, ist auch für mich ein besonderer Moment.“ Auch auf den Opernball selbst freut sich der Politiker bereits. Im vergangenen Jahr verfolgte er das Geschehen aus der Mittelloge. „Es war sehr würdig, sehr elegant und sehr schön“, erinnerte er sich. Besonders die internationale Strahlkraft schätzt Hanke: „Auch internationale Gäste hier zu haben, ist ein Privileg, das man auch als Bundesregierung und als Bundesminister gerne nutzt, um ein Stück weit Österreich und Wien auch unseren Gästen zu erklären.“

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Geheimnis um nächsten Stargast
Von internationalen Gästen kann auch Unternehmer Karl Guschlbauer ein Lied singen. Nachdem er beim vergangenen Opernball Hollywoodstar Sharon Stone nach Wien geholt hatte, stellt sich bereits die Frage, wer 2027 für Aufsehen sorgen könnte. Ob er denn einen persönlichen Wunschstar habe? „Ja“, lautete seine knappe Antwort. Den Namen wollte er allerdings noch nicht verraten. „Ein andermal“, vertröstete er die „Krone“ und verwies auf den 14. Jänner, an dem weitere Details bekannt gegeben werden sollen. 

Was den Wiener Opernball für ihn so außergewöhnlich macht? „Er ist weltbekannt und weltberühmt. Es sind ganz nette Leute und tolle Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig für Österreich“, schwärmte der Unternehmer. Na dann, die Wochen sind jedenfalls bis zum großen Ereignis schon gezählt.

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