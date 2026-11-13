Glanzvoller Auftakt in der Wiener Staatsoper

Geheimnis um nächsten Stargast

Von internationalen Gästen kann auch Unternehmer Karl Guschlbauer ein Lied singen. Nachdem er beim vergangenen Opernball Hollywoodstar Sharon Stone nach Wien geholt hatte, stellt sich bereits die Frage, wer 2027 für Aufsehen sorgen könnte. Ob er denn einen persönlichen Wunschstar habe? „Ja“, lautete seine knappe Antwort. Den Namen wollte er allerdings noch nicht verraten. „Ein andermal“, vertröstete er die „Krone“ und verwies auf den 14. Jänner, an dem weitere Details bekannt gegeben werden sollen.

Was den Wiener Opernball für ihn so außergewöhnlich macht? „Er ist weltbekannt und weltberühmt. Es sind ganz nette Leute und tolle Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig für Österreich“, schwärmte der Unternehmer. Na dann, die Wochen sind jedenfalls bis zum großen Ereignis schon gezählt.