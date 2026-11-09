Freitag, der 13.: Bringt dieser Tag wirklich Pech?

Ein schwarzer Kater, eine Leiter und dann auch noch Freitag, der 13. – für abergläubische Zeitgenossen ist das Unglück damit beinahe perfekt. Kommende Woche ist es wieder so weit: Der vermeintliche Pechtag steht vor der Tür. Doch müssen wir uns wirklich vor ihm fürchten?
Manche Menschen würden an diesem Tag am liebsten gleich die Bettdecke über den Kopf ziehen: Freitag, der 13., steht bevor! Für abergläubische Zeitgenossen ist diese Kombination aus Wochentag und Zahl ein echter Albtraum. Andere wiederum können über die vermeintliche Unglücksmischung nur schmunzeln. Fest steht: Wenn der Kalender den 13. auf einen Freitag fallen lässt, ist das für viele ein Grund, zumindest kurz innezuhalten.
Doch woher kommt eigentlich der schlechte Ruf? Die Zahl 13 gilt in vielen Kulturen seit Jahrhunderten als Unglückszahl. Sie steht im Schatten der vermeintlichen Glückszahl zwölf – man denke nur an die zwölf Monate des Jahres oder die zwölf Stunden auf dem Ziffernblatt. Auch der Freitag hat in manchen christlich geprägten Traditionen einen unheilvollen Beigeschmack. Treffen beide zusammen, ist der Ruf als Pechtag schnell perfekt.
Vom zerbrochenen Spiegel bis zum schwarzen Kater
Und dann wären da noch die kleinen Alltagsrituale, die angeblich vor dem Unglück schützen sollen: bloß nicht unter einer Leiter durchgehen, keinen Spiegel zerbrechen und einem schwarzen Kater besser nicht den Weg kreuzen. Ob man daran glaubt oder nicht – rund um Freitag, den 13., bekommen solche Geschichten wieder Hochsaison.
Wissenschaftlich belegt ist ein erhöhtes Unglücksrisiko an diesem Datum jedenfalls nicht. Wer also am kommenden Freitag einen wichtigen Termin hat, eine Reise antritt oder einfach nur seinen ganz normalen Alltag bestreitet, muss sich nicht vorsorglich in Sicherheit bringen.
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