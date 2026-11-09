Freitag, der 13.: Bringt dieser Tag wirklich Pech?

Manche Menschen würden an diesem Tag am liebsten gleich die Bettdecke über den Kopf ziehen: Freitag, der 13., steht bevor! Für abergläubische Zeitgenossen ist diese Kombination aus Wochentag und Zahl ein echter Albtraum. Andere wiederum können über die vermeintliche Unglücksmischung nur schmunzeln. Fest steht: Wenn der Kalender den 13. auf einen Freitag fallen lässt, ist das für viele ein Grund, zumindest kurz innezuhalten.