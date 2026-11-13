Spannendes Westernabenteuer mit Russell Crowe

Am 19. November kommt mit „The Weight – Im Goldrausch“ ein hochkarätig besetzter Western in die heimischen Kinos. Die „Krone“ verlost zum Kinostart Kinotickets.
Nach dem Tod seiner Frau wird Samuel Murphy (Ethan Hawke) von seiner Tochter getrennt und landet in einem Arbeitslager. Um das Sorgerecht zurückzuerlangen, lässt Murphy sich auf einen riskanten Deal mit dem skrupellosen Lageraufseher Clancy (Russell Crowe) ein: Man stellt ihm eine vorzeitige Entlassung in Aussicht, wenn er sich im Gegenzug einer Gruppe Schmuggler bei einem Goldtransport durch die unbarmherzige Wildnis anschließt.
Doch abgesehen von den Gefahren, die auf dem unwegsamen Terrain lauern, wird das Unterfangen auch durch Misstrauen und Verrat in den eigenen Reihen sabotiert. Je näher die Gruppe ihrem Ziel kommt, desto mehr zweifelt Murphy an dem Preis, den er für seine Freiheit und das Wiedersehen mit seinem Kind zahlen muss.
Mitmachen und gewinnen
Am 19. November kommt „The Weight – Im Goldrausch“ in die Kinos. Die „Krone“ verlost 5x2 Kinogutscheine für den Film. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.