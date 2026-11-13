SpaceX investiert 74 Mrd. Dollar in Supercomputer

Paukenschlag in der Tech-Branche: Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX will mehr als 74 Milliarden Dollar (66,5 Milliarden Euro) in zwei Supercomputer-Zentren in den USA investieren.
SpaceX plane den Bau der Anlagen an seinem Standort Starbase im US-Bundesstaat Texas sowie in Cochise County im US-Bundesstaat Arizona, wie der Konzern von Milliardär Elon Musk am Donnerstag mitteilte.
Für den Standort Starbase seien Investitionen von 24 Milliarden Dollar vorgesehen, während für das Zentrum in Arizona rund 50 Milliarden Dollar eingeplant seien.
Das Projekt in Arizona benötige noch die Genehmigung der Behörden von Cochise County. Die Anlage in Texas soll ihren Strom selbst erzeugen und nicht aus dem öffentlichen Netz beziehen.
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