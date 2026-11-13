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Barbara Schöneberger muss Führerschein abgeben!

Society International
13.11.2026 09:29
Oje! Barbara Schöneberger muss ihren Führerschein für einen Monat abgeben!
Oje! Barbara Schöneberger muss ihren Führerschein für einen Monat abgeben!(Bild: APA-Images / dpa / Silas Stein)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Wie bitter! Moderatorin Barbara Schöneberger ist ihren Führerschein vorerst los! Sie war zu schnell unterwegs und muss ihren Schein für einen Monat abgeben. Das gab die Moderatorin im Rahmen der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ zu. 

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Nach eigenen Angaben hat Schöneberger nun vier Monate Zeit, den Schein einzureichen. Anschließend darf sie einen Monat lang nicht selbst Auto fahren. Wie viel sie zu schnell gefahren ist, verrät die Moderatorin nicht.

„Bin eine sehr schnelle Fahrerin“
In einem Interview mit RTL im Rahmen der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ sagte sie aber: „Ich bin eine sehr schnelle Fahrerin und gerade deswegen schon wieder dabei, auf Vorschlag aus Flensburg mehrere Wochen auf meinen Führerschein zu verzichten“. 

Im Rahmen der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ verriet Barbara Schöneberger, dass sie ihren ...
Im Rahmen der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ verriet Barbara Schöneberger, dass sie ihren Führerschein für einen Monat abgeben muss.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Den Zeitraum darf sie sich wohl selbst aussuchen. Sie sagte in einem Interview mit RTL: „Ich suche jetzt noch die vier Wochen, wo es am wenigsten wehtut. Nach Weihnachten, glaube ich.“ Die Konsequenz für ihren Bleifuß akzeptiert Barbara Schöneberger völlig: „Es ist ja auch okay, dass es bestraft wird, und ich übernehme auch voll die Verantwortung.“

„Goldenes Lenkrad“
Das „Goldene Lenkrad“ ist eine Auszeichnung für neue Automodelle in Deutschland und Europa. Der Preis wird seit 1976 von der Zeitung „BILD am Sonntag“ und seit 2009 gemeinsam mit „Auto Bild“ vergeben. Schöneberger führt seit 2013 jährlich durch die Veranstaltung und gehört zudem zur Jury.

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Schöneberger ist Kult
Barbara Schöneberger gehört zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen Deutschlands. Seit April 2022 führt sie als Moderatorin durch die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ Auch bei größeren Formaten wie dem Eurovision Song Contest war die Moderatorin schon am Start. Beim ESC 2026 moderierte sie die Minisendung „Wir sind Song Contest“ sowie die deutschen Countdown- und Aftershow-Sendungen. Schöneberger hostet gleich zwei sehr erfolgreiche wöchentliche Interview-Podcasts für ihr eigenes Radioprogramm: „Mit den Waffeln einer Frau“ und „Frühstück bei Barbara“.

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