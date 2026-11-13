Barbara Schöneberger muss Führerschein abgeben!

Schöneberger ist Kult

Barbara Schöneberger gehört zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen Deutschlands. Seit April 2022 führt sie als Moderatorin durch die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ Auch bei größeren Formaten wie dem Eurovision Song Contest war die Moderatorin schon am Start. Beim ESC 2026 moderierte sie die Minisendung „Wir sind Song Contest“ sowie die deutschen Countdown- und Aftershow-Sendungen. Schöneberger hostet gleich zwei sehr erfolgreiche wöchentliche Interview-Podcasts für ihr eigenes Radioprogramm: „Mit den Waffeln einer Frau“ und „Frühstück bei Barbara“.