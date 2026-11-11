Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage

Peking will angesichts der angespannten Versorgungslage und der Unsicherheiten auf den internationalen Ölmärkten die heimischen Reserven schützen. Die Regierung schränkt deshalb die Ausfuhr von Diesel, Benzin und Flugtreibstoff ein. Zwar handelt es sich nicht um ein dauerhaftes Totalverbot, doch die Raffinerien müssen sich mit deutlich geringeren Exportmöglichkeiten arrangieren. Im November könnten die chinesischen Diesel-Ausfuhren laut Marktprognosen auf weniger als 800.000 Tonnen sinken, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.