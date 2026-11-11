Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage

Der internationale Dieselmarkt gerät zunehmend unter Druck. Nach den russischen Exportbeschränkungen, den kriegsbedingten Problemen im Nahen Osten und den Turbulenzen rund um die amerikanische Energiepolitik kommt nun ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: China drosselt seine Ausfuhren von Diesel und anderen Kraftstoffen. Für Europa könnte das unangenehme Folgen haben.
Peking will angesichts der angespannten Versorgungslage und der Unsicherheiten auf den internationalen Ölmärkten die heimischen Reserven schützen. Die Regierung schränkt deshalb die Ausfuhr von Diesel, Benzin und Flugtreibstoff ein. Zwar handelt es sich nicht um ein dauerhaftes Totalverbot, doch die Raffinerien müssen sich mit deutlich geringeren Exportmöglichkeiten arrangieren. Im November könnten die chinesischen Diesel-Ausfuhren laut Marktprognosen auf weniger als 800.000 Tonnen sinken, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
Zusätzlicher Unsicherheitsfaktor
Damit verschärft sich ein ohnehin angespannter Markt. Russland hält trotz einzelner Ausnahmen an Exportbeschränkungen fest, während der Krieg im Nahen Osten die Ölversorgung und wichtige Transportwege beeinträchtigt. Auch die USA spielen mit ihrer Energie- und Sanktionspolitik eine zunehmend schwer kalkulierbare Rolle. China wird nun zum zusätzlichen Unsicherheitsfaktor.
Globales Gerangel droht
Besonders brisant sind die indirekten Folgen: Bislang belieferte China zahlreiche asiatische Staaten mit Diesel. Fallen diese Mengen weg, müssen sich Länder wie Singapur, Australien oder Vietnam anderweitig versorgen. Damit steigt die Nachfrage nach Lieferungen aus Indien, Südkorea und anderen Exportländern. Diese könnten wiederum weniger Diesel für andere Märkte, darunter Europa, übrig haben. Ein globales Gerangel um verfügbare Treibstoffmengen droht. Die Internationale Energieagentur hat bereits vor Wochen gewarnt, dass die Diesel-Knappheit bis weit ins kommende Jahr hinein anhalten könnte.
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