Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“

Moskau ist in Gebiets-Frage jedes Mittel recht

Das hauptsächliche Hindernis bleibt die Frage der Gebiete. Nach Einschätzung der amerikanischen Verhandler ist das Vertrauen zwischen den Seiten nicht existent. Zwar wurde von der Ukraine angedeutet, dass man sich möglicherweise „bis zum Neujahr“ mit Russland einigen könnte. Kompromissbereit ist der Kreml jedoch nicht. „Jeder Zentimeter unseres Bodens wird an Russland zurückgegeben – so oder so. Sollen die europäischen Zeitungen doch in einer Welt ihrer eigenen Illusionen weiterleben“, erklärte Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski gleich nach den Verhandlungen.