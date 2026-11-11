Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi sind zu Ende. Ein Durchbruch blieb aus – anstelle des Krieges wurde das „System der europäischen Sicherheit“ zum Hauptthema auserkoren. An der Gebietsfrage biss man sich erneut die Zähne aus, wobei es sich der Kreml nicht nehmen ließ, zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen.
Von 10. bis 11. November gingen die Dreiergespräche zwischen Russland, der Ukraine und der USA unter der arabischen Sonne über die Bühne. Ihr Verlauf wird als sehr „hart“ bezeichnet.
Zu den positiven Ergebnissen zählen ein erneut vereinbarter Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine und, dass man bei einem europäischen Sicherheitssystem „teilweise ein gegenseitiges Verständnis gefunden hat, teilweise nicht“. In allen anderen Fragen gibt es keine Durchbrüche vorzuweisen.
Moskau ist in Gebiets-Frage jedes Mittel recht
Das hauptsächliche Hindernis bleibt die Frage der Gebiete. Nach Einschätzung der amerikanischen Verhandler ist das Vertrauen zwischen den Seiten nicht existent. Zwar wurde von der Ukraine angedeutet, dass man sich möglicherweise „bis zum Neujahr“ mit Russland einigen könnte. Kompromissbereit ist der Kreml jedoch nicht. „Jeder Zentimeter unseres Bodens wird an Russland zurückgegeben – so oder so. Sollen die europäischen Zeitungen doch in einer Welt ihrer eigenen Illusionen weiterleben“, erklärte Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski gleich nach den Verhandlungen.
Putin dürfte ganz anderes im Sinn haben
Der berühmte russische Publizist Alexander Newsorow kennt als ehemaliger Duma-Abgeordneter und früherer enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin das russische Regime, das er heute „schizophren“ nennt, so gut wie kaum ein anderer. In Ungnade fiel er ursprünglich aufgrund seiner Verurteilung des Ukraine-Kriegs. Heute ist er sich sicher: „Putins Plan wird im Allgemeinen immer klarer. Er ist teuflisch.“ Was er genau damit meinte, führte Newsorow im Anschluss aus.
Am Anfang sei der rückständigen russischen Bevölkerung über das Fernsehen diese sogenannte Militärische Spezialoperation beigebracht worden. „Mit lächerlichen Ausreden über eine angebliche Entnazifizierung“, sagt er. Das eigentliche Ziel sind dem Kenner zufolge aber gar nicht ukrainische Gebiete, Städte oder natürliche Ressourcen. „Alles, was er will, sind Menschenmengen, die er aufstellen, bewaffnen und als Rammbock benutzen kann, um osteuropäische Länder wieder unter russische Kontrolle zu bringen. Und die UdSSR wiederherzustellen.“
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