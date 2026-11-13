Matchball abgewehrt: Pegula gewinnt Fernduell

US-Tennisstar Coco Gauff ist bei den WTA Finals in Indian Wells in der Gruppenphase ausgeschieden. Der an Nummer vier gesetzten Amerikanerin nützte in ihrem abschließenden Spiel am Donnerstag (Ortszeit) ein 6:4,7:5-Sieg gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk nichts, da ihre Landsfrau Jessica Pegula die Tschechin Linda Noskova 7:6(2), 4:6 und 7:5 niederrang.
Gauff, Pegula und Noskova haben damit alle zwei Siege und eine Niederlage, Gauff aber die schlechteste Satzbilanz.
Pegula wehrte im Match gegen Noskova einen Matchball im dritten Satz ab und siegte schließlich noch. Das brachte ihr Platz zwei hinter der tschechischen Gruppensiegerin ein. Im Halbfinale trifft Pegula auf die Russin Mirra Andrejewa, Noskova wird der Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Elina Switolina gegenüberstehen.
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