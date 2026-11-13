Matchball abgewehrt: Pegula gewinnt Fernduell

Pegula wehrte im Match gegen Noskova einen Matchball im dritten Satz ab und siegte schließlich noch. Das brachte ihr Platz zwei hinter der tschechischen Gruppensiegerin ein. Im Halbfinale trifft Pegula auf die Russin Mirra Andrejewa, Noskova wird der Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Elina Switolina gegenüberstehen.